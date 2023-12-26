2023'ü özetleyen kelimeler

DEPREM

🔸 Büyük umutlarla karşıladığımız 2023 yılı, ülkemizi çok büyük acılarla tanıştırdı. İmar yönetmenliğine uyulmayarak inşa edilen her binanın, binlerce insanın hayatını bir felakete süürklediğini gördük. Peki, bu deprem ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde gerçekleşti?

🔸 6 Şubat 04.17 sularında, Kahramanmaraş merkez olmak üzere Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler meydana geldi. Depremin geride bıraktığı yıkım o kadar büyüktü ki Türkiye tarihine, "Yüzyılın Felaketi" olarak geçti...