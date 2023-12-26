2023'ü özetleyen kelimeler
2023 bize, birliği hatırlatan bir sene oldu. Kardeşliğin, yardımın ve merhametin göstergesiydi adeta. Kimsesiz hissettiğimizde bizlere uzanan bir şefkat eli olduğunu gördük. Yaşadığımız yıkımların haddi hesabı yoktu belki ama aldığımız çok ders oldu. "Deprem ne demek?" hatırladık. 21. yüzyılda Filistin halkının uğradığı soykırıma şahit olduk. Nefret ettik, siyonist zihniyet ile savaştık ve boykot ettik. 2023 yılı bizim en iyi öğretmenimiz oldu. Ülkece çok acı yaşadık, kayıplar verdik ama en önemlisi "teslimiyet ne demek, tevekkül nedir?" bir babanın, "oğlum şehit oldu ne mutlu" dediği yerde öğrendik....
Giriş Tarihi: 26.12.2023
16:48
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
17:05
DEPREM
🔸 Büyük umutlarla karşıladığımız
2023 yılı, ülkemizi çok büyük acılarla tanıştırdı. İmar yönetmenliğine uyulmayarak inşa edilen her binanın, binlerce insanın hayatını bir felakete süürklediğini gördük. Peki, bu deprem ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde gerçekleşti?
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6 Şubat 04.17 sularında, Kahramanmaraş merkez olmak üzere Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler meydana geldi. Depremin geride bıraktığı yıkım o kadar büyüktü ki Türkiye tarihine, olarak geçti... "Yüzyılın Felaketi"
Deprem bölgesinde zarar gören tarihi yapılar
UMUT
🔸 Yaşanan büyük depremden sonra ardı arkası kesilmeyen milyonlarca artçı deprem yaşandı. Binlerce insanımız göçük altında kaldı, bir şekilde yaşama tutunanlar ailesini, yakınlarını kaybetti. Onlar;
annesiz, babasız, evlatsız, kardeşsiz belki de kimsesiz bu dünyada yapayalnız kaldı.
🔸 Fakat felaketten sonra tek bir şey vardı dillerde,
bir umut. Beton yığınlarında yankılanan çağrısına tek bir yanıt arandı, "sesimi duyan var mı?" Bunun için günlerce haftalarca süren çalışmalar oldu. "buradayım!" İşte, bir umuttu insanı yaşatan, çoğu zaman yüzleri güldürdü o bekleyişler, kimi zamanda yerini derin yutkunuşlara bıraktı.
🔸 Şubat ayı bize;
deprem gerçeğini, acıyı, bekleyişi ve umudu öğretti. Elli binden fazla yitirdiğimiz insan ile kaybetmenin ne demek olduğunu tüm Türkiye'ye acı tecrübeyle yaşattı.
YARDIM
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2023'ün ikinci ayı bize deprem ve umut dışında bir kelimeyi daha öğretti, işte o sözcük yardım. Depremden etkilenen on bir il vardı fakat o acıyı seksen bir il aynı anda yaşadı. Zihnimizde tek bir soru "ne yapabiliriz?" Binlerce insan yollara düştü, tek bir canı kurtarabilmek ve kurtarılan canlara nefes olabilmek için.
🔸 Başta ülkemiz olmak üzere dünyanın birçok yerinden devletler, depremzedelerin yardımına koştu. Günlük temel ihtiyaçları ve barınacakları yerleri temin için harekete geçildi. Kimi Hac birikimini, kimi ev için ayırdığı altınlarını kimisi de kumbarasındaki paraları paylaştı.
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21. yüzyılın Nene Hatun'u, Nevşehirli Nadire Teyze de depremzedeler için sırtına aldığı yorganıyla yardım kervanına katıldı. İşte, şubat ayı bize en çok insanlığımızı hatırlattı...
Türk dünyası tek yürek
SEL
🔸 Dünya, küresel ısınmanın olumsuz etkileriyle yüzleşmeye başladı. Bunu, geçen sene yaşanan orman yangınları ve sel afetleriyle görmüş olduk.
Yüzyılın Felaketi olarak isimlendirilen 6 Şubat depreminden sonra mart ayında, bu bölgede sel afeti yaşandı.
🔸 Başta
Urfa olmak üzere deprem bölgesinde yaşananlar bizler için türlü ders mahiyetinde. Örneğin yeşil alanlar korunmalı, sel tehlikesi bulunan eğimli yamaçlara teraslama ve ağaçlandırma yapılmalı, çukur alanlara bina inşa edilmemeli. Kısacası yaşadığımız bu sel afeti bizlere büyük bir ders oldu.
İŞGAL
🔸 Yüzyıllardır İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırıma tüm dünya
7 Ekim tarihinden itibaren birebir şahit olmaya başladı. Gazze Şeridi'ni abluka altına alan siyonist zihniyet, binlerce masum insanı yerinden hatta hayatından etti.
🔸 Gözü dönmüş yönetim;
evleri, okulları hatta hastaneleri bombalıyordu. İsrail'in 17 Ekim tarihinde El- Ehli Baptist Hastanesi'ne yaptığı hava saldırısı bardağı taşıran damlalardan biriydi ama son da olmadı...
🔸 Fotoğrafta,
Gazze Sağlık Bakanı ve hastane doktorlarının cenazelerin arasında bir basın toplantısı yaptığı görülüyor. Bu gördüklerimiz bir savaşın izleri değildi maalesef bu bir katliamdı...
Filistin meselesine ne kadar hakimsin?