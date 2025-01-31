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Ahmed Gazali Sevanih'u-l Uşşak

Yayınlanma Tarihi: Ocak 31, 2025 09:21 Güncelleme Tarihi: Ocak 31, 2025 09:24

Hayatının ciddi bir bölümünü kürsülerden vaaz vererek ve müritleri ile ilim meclislerinde dersler okuyarak geçiren Ahmed Gazali, ağabeyi İmam Gazali'nin izinde bir yaşam sürmeye gayret etti. Farsça ve Arapça olarak bir dizi kitap kaleme alan Gazali, yazmaktan ziyade yaşamakla yakından ilgilendi. Gazali'nin en bilinen eseri ise dilimize Aşıkların Halleri olarak çevrilen Sevanih'u-l Uşşak idi. Aşk mefhumu etrafında ilerleyen eserde gerçek aşkın mertebelerine ve bu emsalsiz yolculuğa odaklandı. İşte, Ahmed Gazali'nin kaleminden Sevanih'u-l Uşşak.

1/20

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Ruh yokluktan var oldu; varoluşun son sınırında aşk, ruh binitini beklemekteydi.

Ahmed Gazali

İMAM GAZALİ'DEN MUTLAKA OKUMANIZ GEREKEN KİTAPLAR

2/20

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Aşk, evi boş bulup ayna da saf olunca, ruhun tertemiz havasında sûret apaçık ortaya çıkar.

Ahmed Gazali

3/20

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Bazen ruh, aşka, aşk ağacının gövereceği toprak olur.

Ahmed Gazali

İMAM GAZALİ'NİN 30 HİKMETLİ ÖĞÜDÜ

4/20

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Bazen aşk tohum olur, kendini göstermek maksadıyla ve ruh toprak.

Ahmed Gazali

5/20

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Ayrılık, vuslattan bir derece üstündür; zira vuslat olmazsa ayrılık olmaz, yani ayrılık vuslattan sonra gelir.

Ahmed Gazali

GAZALİ'NİN İLMİ ÇALIŞMALARI...

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