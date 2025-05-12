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7 Güzel Adam’dan sevgi dolu cümleler

Yayınlanma Tarihi: 12.05.2025 08:57

Kaleme aldıkları; şiir, deneme, öykü, romanlarıyla geniş kitleyen hitap eden 7 Güzel Adam, her şeyin grileştiği yirminci yüzyılda bembeyaz bir sayfanın açılmasına vesile olmuştur. Kendilerinden sonra gelen nesli derinlemesine etkileyen bu grup, adeta "ağabeylerimiz" olmuştur. İşte, 7 Güzel Adam topluluğundan; Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören gibi isimlerden, kıymetli cümleleri sizler için bir araya getirdik.

1/20

🔸

Düştümse eğer, sana bakarken düştüm.

Cahit Zarifoğlu

7 Güzel Adam'dan alıntılar

2/20

🔸

Sevgisizliğin dayatıldığı coğrafyalarda aşk şiiri yazmak bile başlı başına baş kaldırmaktır.

Cahit Zarifoğlu

3/20

🔸

İnsan bastırdığı duygunun esiri olur.

Cahit Zarifoğlu

4/20

🔸

Susuyor sessizce

Aşkla ilerliyorum...

Cahit Zarifoğlu

5/20

🔸

Oturup konuşsaydık geçerdi belki her şey, başını alıp gitmek sevdaya dâhil değil.

Cahit Zarifoğlu

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