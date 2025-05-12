7 Güzel Adam’dan sevgi dolu cümleler
Yayınlanma Tarihi: 12.05.2025 08:57
Kaleme aldıkları; şiir, deneme, öykü, romanlarıyla geniş kitleyen hitap eden 7 Güzel Adam, her şeyin grileştiği yirminci yüzyılda bembeyaz bir sayfanın açılmasına vesile olmuştur. Kendilerinden sonra gelen nesli derinlemesine etkileyen bu grup, adeta "ağabeylerimiz" olmuştur. İşte, 7 Güzel Adam topluluğundan; Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören gibi isimlerden, kıymetli cümleleri sizler için bir araya getirdik.
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Düştümse eğer, sana bakarken düştüm.
Cahit Zarifoğlu
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Oturup konuşsaydık geçerdi belki her şey, başını alıp gitmek sevdaya dâhil değil.
Cahit Zarifoğlu