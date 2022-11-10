3 şair 4 destan I Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Ömer Lütfi Mete

◾ İbrahim Sadri, Çanakkale Zaferi denilince akla ilk önce Mehmet Akif geldiğini, onun şiirinin üzerinde örnek bulunmadığını belirtti:

◾ "Çanakkale destanına ilişkin bizim edebiyatımızda çok fazla şiir örneği yoktur. Bu zafer daha fazla örneği hak etmesine rağmen Akif öyle bir yazmıştır ki, sanki diğer şairler "ya şimdi biz daha ne diyelim bu sözün üstüne" diyerek kalem oynatmamışlar."

"Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!

Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i…

Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi…"

(Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale Şehitlerine )