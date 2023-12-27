2023 bitmeden mutlaka okumanız gereken 23 kitap

Kuşeyri Tefsiri

Yazar: Abdülkerim Kuşeyri

Yayın Tarihi: 2023

Sayfa Sayısı: 480

◾ Abdülkerim Kuşeyri'nin Kuşeyri Tefsiri, Kur'an-ı Kerim'in tefsirini ve tasavvuf düşüncesini ele alan önemli bir eserdir. Kitap, Kuşeyri'nin Fusûsu'l-Hikem adlı eserinden hareketle, tasavvuf düşüncesinin temel kavramlarını ve ilkelerini inceliyor. Ona göre; tasavvuf, Kur'an-ı Kerim'in temel mesajlarından biridir. Ayrıca, dönemin önemli tasavvuf âlimleri ile yaptığı görüşmelerden de yararlanarak kitabında, tasavvuf düşüncesini, Kur'an-ı Kerim'in ışığında ele alıyor.

◾ Kuşeyri, kitabının "Fenâ ve Beka" bölümünde, fenâ ve beka kavramlarını inceliyor. Kuşeyri burada fenâ ve bekanın tasavvuf düşüncesinde önemli bir yeri olduğunu, fenâ ve bekanın ne anlama geldiğini tasavvufi açıdan ele alıp yorumluyor.

Kuşeyri kimdir?

Kelâm, tefsir ve hadis âlimi Abdülkerim Kuşeyri, müderris, mutasavvıf ve yazardır.

27 yıl boyunca hadis dersleri vermiştir.

Letâifü'l-İşârât ne demektir?

Letâifü'l-İşârât, işaretlerin incelikleri anlamına gelmektedir.