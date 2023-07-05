Dünyanın en uzun tünelleri
Yolları kısaltan, mesafeleri azaltan tüneller, bazen iki şehri bazen ise iki ülkeyi birbirine bağlar. Dağların, denizlerin altında inşa edilen bu görkemli geçitler, dünya üzerinde birçok yerde ve özellikle engebeli bölgelerde bulunur. Arabaların, trenlerin geçtiği tüneller, uzunlukları ile dikkat çekmektedir. Sizin için dünyanın en uzun 10 tünelini derledik.
Giriş Tarihi: 05.07.2023
16:35
Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
16:36
🔸 Dünyanın
en uzun ve derin demiryolu tüneli Gotthard Base, İsviçre'de bulunan Alp Dağlarından geçer. 57 kilometre uzunluğa ve 2 bin 300 metre derinliğe sahip olan yapı, 17 yılda tamamlanır. Hızlı trenlerle 20 dakikada geçilebilen tünel, 3 koridordan oluşur. İkisi trenlerin geliş-gidişini sağlarken üçüncü koridor acil çıkış için ayrılır.
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1999 yılında başlayan kazılarda 73 farklı çeşide sahip 28 milyon taş ve toprak çıkarılır. Ayrıca tünel, Avrupa'nın kuzey ve güney bölgesi arasındaki mesafeyi kısaltır. Böylece Avrupa demir yolları, Hollanda'nın Roterdam kentinden İtalya'nın güneyine kadar birbirine bağlanmış olur.
🔸 İnşası
2016 yılında tamamlanan tünelin açılışında Avrupa'nın önde gelen liderleri aynı sahnede buluşur. Törende Almanya Şansölyesi Angela Merkel, İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İsviçre Konfederasyonu Cumhurbaşkanı Johann Schneider-Ammann yer alır.
📌Gotthard Base Tüneli yapımında
2 bin 500'den fazla işçi çalışır. Kazı çalışmaları sırasında 45-50 dereceye çıkan hava sıcaklığı nedeniyle 9 işçi hayatını kaybederken birçok işçi de yaralanır.
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En işlek tünel hatlarından biri olan Manş'tan, günde 400'e yakın tren geçmektedir. 51 kilometre uzunluğa sahip tünelin 37 kilometrelik kısmı denizin altından geçer. Derinliği 75 metreye kadar inen tünel, 200 yıllık bir hayalin sonucunda inşa edilir.
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İngiltere ve Fransa'yı denizden birbirine bağlayan tünelin kazı çalışmaları İngiltere'de 1987 yılında, Fransa'da ise bundan bir sene sonra 1988'de başlar. 1994 yılında tamamlanan tünelin açılışını dönemin cumhurbaşkanı François Mitterrand ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yapar.
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3 hattan oluşan tünelin ikisinde tren seferleri yapılırken, ortada bulunan koridorda acil durum çıkışları ve havalandırma sistemleri yer alır.
🔸 Hızı 160 kilometreye kadar ulaşan trenlerin tünelden geçiş süresi
yaklaşık 20 dakikadır.
En farklı evler
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Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde inşa edilen Zigana Tüneli, çift tüpte 29 kilometre uzunluğu ile Avrupa'nın birinci, dünyanın ise üçüncü en uzun kara yolu tüneli unvanına sahiptir. Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran'a bağlayan önemli bir güzergah üzerinde yer alır.
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2017'de temeli atılan tünel, 3 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılır. Tünel, Gümüşhane ve Trabzon illerinden geçerken, güneyde Torul ile kuzeyde Maçka arasında yer alır.
🔸 Adını Gümüşhane iline bağlı Torul'daki
Zigana dağlarından alır. Geçit, Gümüşhane'den 60, Trabzon'dan 120 kilometre uzaklıkta bulunur. Trabzon – Gümüşhane yolu üzerindeki tünel, Karaca mağarasına ise 30 kilometrelik mesafededir.
🔸 Dünyanın en dağlık ülkelerinden biri olan
Norveç'te bulunan Laerdal Tüneli, dünyanın en uzun karayolu tünelidir. 24,5 kilometre uzunluğa sahiptir. Norveç'in gözde şehirlerinden Oslo ve Bergen arası mesafeyi kısaltan Laerdal'den yaklaşık 18 dakikada geçilebilir. 2000 senesinde kullanıma açılan tünel, 1000 metre yüksekliğe sahip dağın içerisinden geçer.
🔸 Uzunluğu nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamaması için
iyi bir havalandırma sistemi kullanılır. Ayrıca her 6 kilometrede bir dinlenme alanı bulunur. Özel bir ışıklandırma sistemi ile aydınlatılan geçit, rengarenk dev bir mağaradan geçiyormuş hissi uyandırır.
Eskişehir'de meskenleriyle yaşayan semt: Odunpazarı
🔸 Tokyo, Japonya'da C2, Shuto Expressway yolunun bir parçası olan Yamate Tüneli,
2010-2015 yılları arasında inşa edilir. 18,2 kilometre uzunluğundaki geçit, dünyanın en uzun ikinci karayolu tünelidir. Yüzeyin 30 metre altında uzanan tünel, her Tünelin neredeyse tamamı Yamate Caddesi'nin altında bulunur.
🔸 İlk olarak 1970'lerde güzergah üzerinde bir otoban yapımı planlanır.
Shibuya ve Oimachi arasındaki Meguro Nehri üzerinde yükseltilmiş bir otoban şeklinde hazırlanan yol, çevre sorunları ve yerel sakinlerin protestoları nedeniyle iptal edilir. 1990'larda bölgeye bir tünel yapılması planlanır.
🔸 İnşasına 1992 yılında başlanan tünelin
Takamatsu-Nishi Shinjuku bölümü 2007'de açılır. Aynı dönemde, tüneli Itabashi ve Toshima'daki Kumanocho Kavşağı'na bağlayan yer üstü bölümü de hizmete girer. Nishi Shinjuku ve Ohashi arasındaki 9,4 kilometrelik bölüm 2010'da, Ohashi'yi Bayshore Rotasına bağlayan son bölüm ise 2015'te açılır.