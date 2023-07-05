Dünyanın en uzun tünelleri

🔸 Dünyanın en uzun ve derin demiryolu tüneli Gotthard Base, İsviçre'de bulunan Alp Dağlarından geçer. 57 kilometre uzunluğa ve 2 bin 300 metre derinliğe sahip olan yapı, 17 yılda tamamlanır. Hızlı trenlerle 20 dakikada geçilebilen tünel, 3 koridordan oluşur. İkisi trenlerin geliş-gidişini sağlarken üçüncü koridor acil çıkış için ayrılır.

🔸 1999 yılında başlayan kazılarda 73 farklı çeşide sahip 28 milyon taş ve toprak çıkarılır. Ayrıca tünel, Avrupa'nın kuzey ve güney bölgesi arasındaki mesafeyi kısaltır. Böylece Avrupa demir yolları, Hollanda'nın Roterdam kentinden İtalya'nın güneyine kadar birbirine bağlanmış olur.

🔸 İnşası 2016 yılında tamamlanan tünelin açılışında Avrupa'nın önde gelen liderleri aynı sahnede buluşur. Törende Almanya Şansölyesi Angela Merkel, İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İsviçre Konfederasyonu Cumhurbaşkanı Johann Schneider-Ammann yer alır.

📌Gotthard Base Tüneli yapımında 2 bin 500'den fazla işçi çalışır. Kazı çalışmaları sırasında 45-50 dereceye çıkan hava sıcaklığı nedeniyle 9 işçi hayatını kaybederken birçok işçi de yaralanır.