Eskişehir'de meskenleriyle yaşayan semt: Odunpazarı
Her bölgesi ayrı güzel, her şehri ayrı manzaralara, birbirinden eşsiz eserlere sahip ülkemizin Anadolu'da yer alan, adı gibi kadim bir şehridir Eskişehir... Farklı medeniyetlerin ellerinde uzun bir serüven geçiren kent, 1074 yılında Selçuklular tarafından fethedilir. Bu tarihten itibaren Eskişehir, Türk mimarisinin özgün stili ile tezyin edilir. Bugüne kadar ayakta kalmayı başaran geleneksel evler Odunpazarı'nda tarihe şahitlik eder.
Giriş Tarihi: 25.02.2023
15:19
Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
16:23
➤ Porsuk Çayı'nın etrafında düzlük bir arazi üzerine
Hititler tarafından kurulan Eskişehir, tarihi milattan önce 1400'lü yıllara kadar uzanan kadim bir kenttir.
➤ Kurulumunun ardından
Lidyalılardan, Perslere, Makedonlardan ve Romalılara kadar çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan yerleşim yeri 1074 yılında Selçuklular tarafından fethedilir.
📌 Bilgi Notu:
O dönemde Sultanönü adıyla bilinen kent, mimari açıdan bir hayli gelişmiş bir yapıdaydı.
Tarihi evleriyle ünlü 5 şehir
➤ Selçukluların fethetmesinin ardından
Türklerin bölgeye yerleşmesiyle bugünkü adını alan kent, buradaki antik şehrin kalıntılarına bakılarak "eski şehir" olarak adlandırılır. Zamanla sürekli yenilenen şehir, Hitit uygarlığından izlere ve özellikle Frigya Krallığı'ndan birçok kalıntıya sahiptir.
📌 Bilgi Notu:
Eskişehir'in gelişmesinin asıl dönemi ise demiryolunun işletmeye açılmasından sonra gerçekleşmiştir.
Selçuklu şehrinin özellikleri
➤ Eskişehir'in güneyindeki tepe üzerinde kurulan
Odunpazarı, şehrin kentsel gelişiminin temelini oluşturan ilk yerleşim yeridir. Köylülerin dağlardan getirdikleri odunları şimdiki adı Sebahattin Günday Parkı olan meydanda satmaları buraya Odunpazarı denmesine sebep olur. Semt, Osmanlı sivil mimari yapıları ve ahşap evleriyle günümüze kadar bozulmadan gelebilmiş nadir yerlerdendir.
İslam mimarisi nedir?
➤ Eşsiz tarihi dokusuyla
geçmiş ve gelecek arasında bir bağ kuran Odunpazarı, birçok sivil ve dini mimari eserin bir arada yaşadığı, eski ve yeninin olağanüstü bir ahenkle buluştuğu bir mekandır.
➤ Geleneksel Türk evlerinde görülen
bölgenin topoğrafik yapısına uygun olarak sokak ve arazinin konumuna göre yerleşme üslubu Tarihi Odunpazarı Evleri'nde de görülmektedir.
Geçmişten günümüze geleneksel Türk evleri
➤ Anadolu-Türk kentinin geleneksel dokusunu yansıtan
Tarihi Odunpazarı Evleri dar sokaklar boyunca bitişik nizamda ilerleyen 1, 2 veya 3 katlı yapısıyla şehrin sıcak ve samimi dokusuna dahil olur.
➤ Alt katları genellikle kiler, depo, kömürlük, ambar olarak kullanılan, cepheleri ise sağır ya da küçük pencerelerle hareketlendirilmiş evler üst katlarındaki çıkmalar sokağın yapısına, arsanın şekline göre evin sokakla ve dış dünyayla iletişimini kurabilmesini sağlar.
İslam şehirlerinde cumba nedir?