Eskişehir'de meskenleriyle yaşayan semt: Odunpazarı

➤ Eşsiz tarihi dokusuyla geçmiş ve gelecek arasında bir bağ kuran Odunpazarı, birçok sivil ve dini mimari eserin bir arada yaşadığı, eski ve yeninin olağanüstü bir ahenkle buluştuğu bir mekandır.

➤ Geleneksel Türk evlerinde görülen bölgenin topoğrafik yapısına uygun olarak sokak ve arazinin konumuna göre yerleşme üslubu Tarihi Odunpazarı Evleri'nde de görülmektedir.