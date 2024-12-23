Mûsikimizin gönül doktoru: Alaeddin Yavaşça
Doktor, Türk musikisi yorumcusu, bestekarı Alaeddin Yavaşca tam üç sene evvel 95 yaşında vefat etti. Son derece çalışkan bir karaktere sahip olan Yavaşca, hayatı boyunca sahne ve hastane arasında mekik dokumuştu. Bu yönü ile mûsikimizin gönül doktoru olarak anılan Alaeddin Yavaşça eserleri ile önemli bir kültür hazinemizdi.
📌 Alaeddin Yavaşca geniş ve kökleri epeyce eskiye dayanan büyük bir aileye mensuptu. Hacı Cemil Efendi ve Enver Hanım'ın çocuğu olarak 1 Mart 1926'da dünyaya gelmişti.
📌 İlk ve orta öğretimini memleketi Kilis'te tamamlayan Yavaşca, Lise eğitimini Konya ve İstanbul Erkek Lisesi'nde sürdürdü. 1945 - 1951 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Alaeddin Yavaşca, sanat hayatının dışında da gerçek bir hoca hüviyetinde olmuştur.
(x) 🔍 Bilgi Notu:
(x) Alaeddin Yavaşca 1991 yılında Devlet Sanatçısı olarak ödüllendirilmiştir.
(X) İSLAM UYGARLIĞINDA MÜZİĞİN KÖKENİNE DAİR UFUK AÇICI 15 BİLGİ
📌 Alaeddin Yavaşca meslek hayatı boyunca Haseki, Kasımpaşa Askeri Deniz, Zeynep Kamil, Taksim İlk Yardım, Şişli Etfal, Vakıf Gureba gibi meşhur hastanelerde çalışmıştı.
📌 Ayrıca tıp alanına dair 54 bilimsel makale yayınlayarak yetkinliğini artırmıştı.1950 senesinde İstanbul Radyosu'nda solist icracılığa başlayan Yavaşca, bu tarihten sonra daima musikimiz ile içli dışlı olmuştu. Sonraki senelerde musiki komisyonlarında hizmet vererek yüzlerce sanatçının yetişmesine ön ayak olmuştu.
(x) 🔍 Bilgi Notu:
(x) Yavaşca, devlete bağlı ilk konservatuvarın kurucuları arasında bulunur.
📌 Çocukluğundan itibaren müzik eğitimine tabi olan Yavaşca, İstanbul'da Sadettin Kaynak, Münir Nureddin Selçuk, Sadeddin Arel, Süleyman Erguner, Hakkı Süha Gezgin gibi Osmanlı bakiyesi olan kıymetli müzisyenlerden bolca istifade etmişti.
📌 Mûsiki hayatı boyunca yoğun bir çalışma ve üretme faaliyeti içerisinde olan Alaeddin Yavaşca adını mûsiki tarihimize yazdıran nadir isimlerdendi.
(X) 10 MADDEDE MÜZİK DEHASI HAMMAMİZADE VE MİRAS BIRAKTIĞI ESERLER
📌 Alaeddin Yavaşca zengin bir kültür, algılama ve yaşayış tarzına sahip bir karaktere sahipti. Son Osmanlıların tedrisatından geçen Yavaşca, hastane ve sahne arasında adeta mekik dokumuştu.
📌 Hayatını fedakârca mesleğine ve biricik sanatına vakfeden Yavaşca, uzun seneler boyunca gençler için parmakla gösterilen bir örnek olmuştu.
📌 Alaeddin Yavaşca yaşamı boyunca muhtelif alanlarda iki yüzden fazla ödül aldı. Ancak bunlardan ikisi müstesnadır.
Bunlar;
➡ 2008 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü
➡ 2010 TBMM Üstün Hizmet Ödülü