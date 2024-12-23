Mûsikimizin gönül doktoru: Alaeddin Yavaşça

1 /8 Alaeddin Yavaşca kimdir?











📌 Alaeddin Yavaşca geniş ve kökleri epeyce eskiye dayanan büyük bir aileye mensuptu. Hacı Cemil Efendi ve Enver Hanım'ın çocuğu olarak 1 Mart 1926'da dünyaya gelmişti.

📌 İlk ve orta öğretimini memleketi Kilis'te tamamlayan Yavaşca, Lise eğitimini Konya ve İstanbul Erkek Lisesi'nde sürdürdü. 1945 - 1951 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Alaeddin Yavaşca, sanat hayatının dışında da gerçek bir hoca hüviyetinde olmuştur.

(x) 🔍 Bilgi Notu:

(x) Alaeddin Yavaşca 1991 yılında Devlet Sanatçısı olarak ödüllendirilmiştir.

(X) İSLAM UYGARLIĞINDA MÜZİĞİN KÖKENİNE DAİR UFUK AÇICI 15 BİLGİ