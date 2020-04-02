Hangi müzik aleti, ne zaman keşfedildi?

Gitarın tarihi oldukça eskiye dayanıyor. Gitara benzeyen telli çalgıların Hitit Uygarlığından bu yana var olduğu tahmin ediliyor. Gitarın İran yoluyla Arap dünyasına, Arapların İspanya'yı fethiyle ise Avrupa'ya geçtiği kabul gören bir görüş.

Mağrip ve Latin gitarları, 12. yüzyılda görülür ve 15. yüzyılda uda benzeyen lavtaya doğru gelişerek "Mandola" ya da "Mandora" adını alır. Günümüzde kullanılan gitarın benzeri olan çalgı ise 1500'lerin sonunda görülmeye başlar.