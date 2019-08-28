Mücadeleci bir kalem: Şule Yüksel Şenler

"Huzur Sokağı" ile özdeşleşen bir isim Şule Yüksel Şenler... 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazandı; gazetelerde tefrika olarak yayımlanan bu romanı, önce sinema geçtiğimiz yıllarda ise televizyon seyircisiyle buluştu ve çok ses getirdi. Düzenlediği konferanslar ve yönettiği dernek ile bir neslin fikir dünyasını derinden etkiledi. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede geçen yıl yaşamını yitiren Şule Yüksel Şenler kimdir? Ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan ve başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden Şule Yüksel Şenler'i vefatının birinci yıl dönümünde rahmetle anıyor ve hayatını sizlerle buluşturuyoruz.