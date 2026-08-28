Mücadeleci bir kalem: Şule Yüksel Şenler
"Huzur Sokağı" ile özdeşleşen Şule Yüksel Şenler 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazandı; gazetelerde tefrika olarak yayımlanan bu romanı, önce sinema yakın bir zamanda ise televizyon seyircisiyle buluştu ve çok ses getirdi. Düzenlediği konferanslar ve yönettiği dernek ile bir neslin fikir dünyasını derinden etkileyen, başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden Şule Yüksel Şenler, ömrünü gençliği şuurlandırmaya adadı.
🔸 Şule Yüksel Şenler, 29 Mayıs 1938 tarihinde altı çocuklu ailenin üçüncü çocuğu olarak Kayseri'de doğdu.
🔸 Babası Hasan Tahsin Bey annesi ise Mihriban Ümran Hanım'dır. Babası Tahsin Bey, Sümer Fabrikası'nda görevli iken görevinden ayrılıp çocuklarını da alarak İstanbul'a yerleşmiştir.
🔸 Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Şule Yüksel Şenler Koca Ragıp Paşa İlkokulu'na giderken ailenin ekonomik düzeni bozulunca ortaokulu ikinci sınıfta iken bırakmış, bir terzinin yanında çalışmaya başlamıştır.
🔸 Annesi kalp krizi geçirip yatağa bağlanınca ev işleri ona kalmış; boş zamanlarında ise kitap okumakla vaktini geçirmeye başlamıştır.
https://www.instagram.com/p/Chy_ZvkqvHT/
🔸 Daha sonra ilk öykülerini yazmaya başladı ve bu öykülerini Safa Önal'ın çıkardığı "Yelpaze" dergisine gönderdi.Yazı hayatına 14 yaşında başladı.
🔸 İlk eserleri de işte bu dergide çıkmaya başladı. Bu yıllarda terzilik de yapmakta moda dergilerini izlemekteydi.
🔸 21 yaşında gazetecilik yapmaya başlayan Şenler, Peyami Safa gibi devrin ünlü isimlerinin de yazılarının çıktığı "Yeni İstanbul" gazetesinin gençlik köşesinde yazmaya başladı. 1950 senesinde Kıbrıs mitinglerine katıldı ve kürsülerden şiirler okudu.
🔸 Bu arada gazetenin ilanlarını hazırlayan Yüksel Bey'den resim ve müzik dersleri alarak ney ve kanun çalmayı öğrendi. Huzur Sokağı adlı romanını da bu senelerde gazetede tefrika şeklinde okurlarla buluşturmaya başladı.
🔸 Bu sıralarda da siyasete atıldı. 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra kurulan Adalet Partisi'ne katılıp AP Bakırköy Gençlik Kolları, Edebiyat ve Kültür Kolu Başkanı oldu.
🔸 Başarılı yazar, başörtüsünün eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960 ve 1970'li yıllara damga vurdu.
🔸 Faruk Nafiz Çamlıbel'in çıkardığı "Kadın Gazetesi"nde köşe yazmaya başlayan yazarın asıl adı "Yüksel"di. Ama kadın olduğunun anlaşılması için adının önüne "Şule" eklemeye başlayınca "Şule Yüksel Şenler" olarak tanınmaya başladı.