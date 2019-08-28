Mücadeleci bir kalem: Şule Yüksel Şenler
"Huzur Sokağı" ile özdeşleşen bir isim Şule Yüksel Şenler... 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazandı; gazetelerde tefrika olarak yayımlanan bu romanı, önce sinema geçtiğimiz yıllarda ise televizyon seyircisiyle buluştu ve çok ses getirdi. Düzenlediği konferanslar ve yönettiği dernek ile bir neslin fikir dünyasını derinden etkiledi. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede geçen yıl yaşamını yitiren Şule Yüksel Şenler kimdir? Ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan ve başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden Şule Yüksel Şenler'i vefatının birinci yıl dönümünde rahmetle anıyor ve hayatını sizlerle buluşturuyoruz.
Giriş Tarihi: 28.08.2019
15:53
Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
12:51
ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?
Şule Yüksel Şenler, 29 Mayıs 1938 tarihinde altı çocuklu ailenin üçüncü çocuğu olarak Kayseri'de doğdu.
Babası Hasan Tahsin annesi ise Mihriban Ümran Hanım'dır. Babası Tahsin Bey, Sümer Fabrikası'nda görevli iken görevinden ayrılıp çocuklarını da alarak İstanbul'a yerleşmiştir.
Şule Yüksel Şenler 'in hafızalara kazınan sözleri için tıklayın.
KÜÇÜK YAŞLARDA BÜYÜK SORUMLULUKLAR ÜSTLENDİ
Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Şule Yüksel Şenler Koca Ragıp Paşa İlkokulu'na giderken ailenin ekonomik düzeni bozulunca ortaokulu ikinci sınıfta iken bırakmış, bir terzinin yanında çalışmaya başlamıştır.
Annesi kalp krizi geçirip yatağa bağlanınca ev işleri ona kalmış; boş zamanlarında ise kitap okumakla vaktini geçirmeye başlamıştır.
İLK ESERLERİ YELPAZE’DE YAYINLANDI
Daha sonra ilk öykülerini yazmaya başladı ve bu öykülerini Safa Önal'ın çıkardığı
"Yelpaze" dergisine gönderdi.Yazı hayatına 14 yaşında başladı.
İlk eserleri de işte bu dergide çıkmaya başladı. Bu yıllarda terzilik de yapmakta moda dergilerini izlemekteydi.
‘HUZUR SOKAĞI’ TEFRİKA OLARAK OKURLA BULUŞTU
21 yaşında gazetecilik yapmaya başlar Peyami Safa gibi devrin ünlü isimlerinin de yazılarının çıktığı
"Yeni İstanbul" gazetesinin gençlik köşesinde yazmaya başladı. 1950 senesinde Kıbrıs mitinglerine katıldı ve kürsülerden şiirler okudu.
Bu arada gazetenin ilanlarını hazırlayan Yüksel Bey'den resim ve müzik dersleri alarak ney ve kanun çalmayı öğrendi.
Huzur Sokağı adlı romanını da bu senelerde gazetede tefrika şeklinde okurlarla buluşturmaya başladı.
‘ŞULE’ ÖN ADINI KÖŞE YAZILARINDA KULLANDI
Bu sıralarda da siyasete atıldı. 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra kurulan Adalet Partisi'ne katılıp AP Bakırköy Gençlik Kolları, Edebiyat ve Kültür Kolu Başkanı oldu.
Başarılı edebiyatçı, başörtüsünün eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse
konferanslarıyla da 1960 ve 1970'li yıllara damga vurdu.
Faruk Nafiz Çamlıbel'in çıkardığı
"Kadın Gazetesi"nde köşe yazmaya başlayan yazarın asıl adı "Yüksel"di. Ama kadın olduğunun anlaşılması için adının önüne "Şule" eklemeye başlayınca "Şule Yüksel Şenler" olarak tanınmaya başladı.