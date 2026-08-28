Mücadeleci bir kalem: Şule Yüksel Şenler

4 /11 ‘HUZUR SOKAĞI’ TEFRİKA OLARAK OKURLA BULUŞTU















🔸 21 yaşında gazetecilik yapmaya başlayan Şenler, Peyami Safa gibi devrin ünlü isimlerinin de yazılarının çıktığı "Yeni İstanbul" gazetesinin gençlik köşesinde yazmaya başladı. 1950 senesinde Kıbrıs mitinglerine katıldı ve kürsülerden şiirler okudu.

🔸 Bu arada gazetenin ilanlarını hazırlayan Yüksel Bey'den resim ve müzik dersleri alarak ney ve kanun çalmayı öğrendi. Huzur Sokağı adlı romanını da bu senelerde gazetede tefrika şeklinde okurlarla buluşturmaya başladı.