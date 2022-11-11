Arayışla geçen bir ömür: İsmet Özel
Sökeli polis memuru bir babanın altıncı çocuğu olan İsmet Özel'in hayatı daimi sorgulamalar içerisinde geçer. Lise yıllarında artan bu arayış, üniversite döneminde marksizmi benimsemekle açığa çıkar. Hayatının ileri dönemlerinde ise arayışları sonucunda Müslümanlığı benimseyen İsmet Özel, yaşamını İslam estetiği üzerine dizayn eder. Bu hayat sergüzeşti içinde şiir daima Özel'in hayatının merkezinde var olmuş ve düşünce dünyasını yansıtmıştır.
Giriş Tarihi: 11.11.2022
12:17
Güncelleme Tarihi: 11.11.2022
12:54
Bir dönemin şahiti
🔸 19 Eylül 1944'de
Kayseri Düven'de doğan İsmet Özel, Aydın Sökeli polis memuru bir babanın altıncı çocuğudur. Eğitim hayatına 1955 yılında Kayseri'de Abdülhak Hamit Tarhan İlkokulu'nda başlar.
🔸 Özel ilkokuldan mezun olduğu yıl, babası emekliye ayrılır. Ailecek Çankırı'ya taşınırlar. Özel, ortaokulu ve lise birinci sınıfı
Çankırı Lisesi'nde okur. Liseyi tamamlamadan Ankara'ya taşınınca İsmet Bey, Ankara Gazi Lisesi'ne devam eder.
🔸 1962 yılında
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne kayıt yaptırır. Fakat daha sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bırakarak Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olur.
İsmet Özel'den mutlaka okumanız gereken 50 alıntı
Çalışma hayatı
🔸 Üniversite zamanında da çalışan İsmet Bey, eczane kalfalığı da olmak üzere farklı birçok mesleği icra eder. Kısa bir zaman diliminde "
Meydan Larousse Ansiklopedisi"nde çalışır. Daha sonra Ankara İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yayımlanan Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi"nde teknik sekreter olarak çalışmaya başlar.
İsmet Özel'den 100 Alıntı
🔸 Dergiden ayrıldıktan sonra
Ticaret Bakanlığı'nda çalışan Özel, Müsteşarlık Kaleminin Basın Bürosundaki Fransızca yazışmaları takip eder.
🔸 1976'da
Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden sınıf arkadaşı Necla Aslandoğdu ile evlenen İsmet Bey, çalışmak için İstanbul'a yerleşir.
🔸 1977 yılında Özel, Yeni Devir gazetesinde, günlük fıkralar yazmaya başlar. 1981 yılında Mimar Sinan Üniversitesi'nde okutmanlık yapmaya başlar.
İsmet Özel'den hafızalara kazınan 100 alıntı
Sanat Hayatı
🔸 1963'de
Yelken dergisinde ilk şiiri yayımlanır. 3 yıl sonra 22 yaşında, ilk şiir kitabı ''Geceleyin Bir Koşu'' 'yu kendi emekleriyle çıkarır.
🔸 1969 yılında "
Evet İsyan" adlı ikinci şiir kitabı yayına girer ve büyük bir ilgi uyandırır. 1975 yılında ise içsel arayışlardan sonra fikri yapısındaki değişikliği ortaya koyan şiirlerini topladığı alanında üçüncü eseri olan " Cinayetler Kitabı" yayınlar.
Bu yaşa erdirdin beni, gençtim almadın canımı ölmedim genç olarak, ölmedim beni leylak büklümlerinin içten ve dışardan sarmaladığı günlerde bir zamandı heves ettim gölgemi enginde yatan
İsmet Özel
İsmet Özel'den altı çizili 100 cümle
🔸 1984' de ise şairin dördüncü şiir kitabı "
Cellâdıma Gülümserken" çıkar. Bu 4 şiirini bir kitapta toplayarak ayrıca " Erbain / Kırk Yılın Şiirleri" olarak bastırır.
🔸 Uzun bir aradan sonra
"Mevsimlerin İnsana Yaptığı Fenalıklar" adlı bir şiir yayınlar. 7 yıl sonra " Bir Yusuf Masalı" isimli yeni bir şiir kitabı çıkarır.
🔸 2003 yılında ise şiirlerinin arasından özel bir seçkiyle
"Çatlıycak Kadar Aşkî"yi yayımlar. 2005 yılında son şiir kitabı Of Not Being A Jew çıkar.
Bir bilgi
Of Not Being A Jew farklı edisyonlarla üç ayrı baskı yaptıktan sonra 2020 yılında son haliyle tek bir cilt olarak yayınlanır.
İsmet Özel'in en sevilen 15 şiiri