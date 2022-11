Arayışla geçen bir ömür: İsmet Özel

🔸 1984' de ise şairin dördüncü şiir kitabı "Cellâdıma Gülümserken" çıkar. Bu 4 şiirini bir kitapta toplayarak ayrıca "Erbain / Kırk Yılın Şiirleri" olarak bastırır.

🔸 Uzun bir aradan sonra "Mevsimlerin İnsana Yaptığı Fenalıklar" adlı bir şiir yayınlar. 7 yıl sonra "Bir Yusuf Masalı" isimli yeni bir şiir kitabı çıkarır.

🔸 2003 yılında ise şiirlerinin arasından özel bir seçkiyle "Çatlıycak Kadar Aşkî"yi yayımlar. 2005 yılında son şiir kitabı Of Not Being A Jew çıkar.

Bir bilgi

Of Not Being A Jew farklı edisyonlarla üç ayrı baskı yaptıktan sonra 2020 yılında son haliyle tek bir cilt olarak yayınlanır.

İsmet Özel'in en sevilen 15 şiiri