Hellmut Ritter kimdir? Fuat Sezgin'i İslam bilim tarihine nasıl yönlendirdi?
Hellmut Ritter, neşrettiği, telif ettiği eserler ve tercümeleriyle İslam tarihine ışık tutan; İslam kültür ve medeniyetine dair çalışmaları Batı'da tanıtan bir bilim insanı. Eğitimini Almanya'da tamamlayan Ritter, Birinci Dünya Savaşı sırasında askerliğini İstanbul ve Irak'ta yaptı; Türkçe ve Arapçasını bu coğrafyada geliştirdi. Ritter, İstanbul'da bulunan kütüphanelerdeki yazma eserlerin zenginliğini fark etmiş; İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü'nün kurulmasına öncülük etmiş ve Türkiye'de çağdaş Doğu dilleri ve bilimi üzerine araştırmaları başlatmıştı. İslam bilim tarihi profesörü Fuat Sezgin'i bu alana yönlendiren de oydu…
Giriş Tarihi: 16.02.2021
17:19
Güncelleme Tarihi: 16.02.2021
18:33
Türkiye'de Doğu dilleri filolojisinin ve Türkoloji'nin kurucusu olarak tanınan Alman bilim insanı Hellmut Ritter, 1892 yılında Almanya'nın Lichtenau kasabasında doğdu.
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Lise öğrenimini Almanya'nın Kassel şehrinde tamamlayan Hellmut Ritter, Halle Üniversitesi ve Strasburg Üniversitesi'nde
gördü. Teoloji ve klasik filoloji derslerine katıldı. Şarkiyat ve Doğu dilleri öğrenimi
Bu üniversitelerde
ve Carl Brockelmann, Paul Kahle, Theodor Nöldeke, Enno Littmann, Landauer gibi ünlü şarkiyatçılardan dersler aldı. Frank
Hamburg Üniversitesi Doğu Kültürü ve Tarihi Bölümü'nde 1913 yılında göreve başlayan Ritter, bir sonraki yıl
olarak tercüme edilebilecek "Arapça Ticaret Bilimi El Kitabı" Ein arabisches Handbuch der Handelswissenschaft adlı teziyle doktorasını tamamladı.
TÜRKÇESİNİ SAVAŞ YILLARINDA GELİŞTİRDİ
Askerlik görevini 1914-1918 savaş yıllarında İstanbul ve Irak'ta yapan Hellmut Ritter, bu yıllarda Türkçe ve Arapçasını geliştirdi.
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Savaş sonrası 1919 yılında
olarak göreve başladı. Hamburg Üniversitesi Doğu Dilleri Kürsüsü'nde profesör
1926 yılında görevinden alınan Ritter, Hamburg'da yürüttüğü
sürdürebilmek için İstanbul'a geldi. İran edebiyatı ve tasavvufu çalışmalarını
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İSTANBUL’DAKİ YAZMA ESERLERİN ZENGİNLİĞİNİ FARK ETTİ
Hellmut Ritter, çalışmaları sırasında İstanbul'da bulunan kütüphanelerdeki yazma eserlerin zenginliğini fark etti.
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Batı'da yeterli kaynağın bulunmayışı nedeniyle
amacıyla bir rapor gönderdi. Alman bilim insanlarına bu eserlerle ilgili katalog hazırlanması
📌 Bu rapor üzerine burs aldığı Alman Doğu Derneği,
ve başına da Hellmut Ritter'i getirdi. İstanbul'da bir şube açmaya karar verdi
Bibliotheca Islamica adlı bir ansiklopedi serisi hazırlamak, bir dizi Arapça, Farsça ve Türkçe metni neşretmek, bu eserlerin fotoğraflarını Alman bilim insanlarına göndermek ve genç şarkiyatçılara yol göstermek, şubenin üstlendiği görevlerdendi. İstanbul kütüphanelerindeki yazma eserler hakkında bilgiler vermek,
ARAP VE FARS EDEBİYATI DERSLERİ VERDİ
1929-1949 yılları arasında Ritter'in başkanlığında 24 adet Arapça, Farsça ve Türkçe yazma eser kritik yapılmak suretiyle neşredildi.
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Ritter, ayrıca yazma eserleri ayrıntılı bir şekilde tanıtarak tahlil ettiği
16 makale kaleme aldı. Bu makaleler , Oriens, Der Islam gibi şarkiyat ile ilgili yayımlandı. referans kabul edilen dergilerde
Bu görevleri sürdürürken aynı zamanda 1936 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde okutman,
verdi. 1938 yılında öğretim üyesi olarak Arap ve Fars edebiyatı dersleri
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ŞARKİYAT ENSTİTÜSÜ’NÜ KURDU
Üniversite kütüphanesi içinde belirlenen bir dairede, kütüphanenin zengin koleksiyonlarından da faydalanarak Şarkiyat Enstitüsü'nü kurdu.
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Hellmut Ritter, 1949 yılında Almanya'ya döndü ve Frankfurt am Main Üniversitesi'nde görev yaptı. Türkiye'de çağdaş Doğu dilleri ve bilimi üzerine araştırmalarını başlatan
Emekliliğinden sonra UNESCO tarafından Herbert Wilhelm Duda ve Ahmet Ateş ile birlikte, İstanbul kütüphanelerinde
ve bu görevin yanında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars filolojileri bölümlerinde 1956-1969 arasında ders verdi. İran şairlerine ait yazmaların kataloğunu hazırlamakla görevlendirildi
📌 1969'da Almanya'ya dönen
Ondan geriye Müslüman âlimlerin kaleme aldığı eserlerin tercümeleri, neşrettiği ve telif ettiği eserler ile yetiştirdiği bilim insanlarının kıymetli çalışmaları kaldı. Hellmut Ritter, 19 Mayıs 1971'de öldü.