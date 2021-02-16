Hellmut Ritter kimdir? Fuat Sezgin'i İslam bilim tarihine nasıl yönlendirdi?

1929-1949 yılları arasında Ritter'in başkanlığında 24 adet Arapça, Farsça ve Türkçe yazma eser kritik yapılmak suretiyle neşredildi.

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Ritter, ayrıca yazma eserleri ayrıntılı bir şekilde tanıtarak tahlil ettiği 16 makale kaleme aldı. Bu makaleler, Oriens, Der Islam gibi şarkiyat ile ilgili referans kabul edilen dergilerde yayımlandı.

Bu görevleri sürdürürken aynı zamanda 1936 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde okutman, 1938 yılında öğretim üyesi olarak Arap ve Fars edebiyatı dersleri verdi.

#HellmutRitter, İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü'nün kurulmasına öncülük etmiş; Türkiye'de Doğu dilleri ve bilimi üzerine araştırmaları başlatmıştı. İslam bilim tarihi profesörü #FuatSezgin'i bu alana yönlendiren de oydu... https://t.co/VZ697IOjSH — Fikriyat (@fikriyatcom) February 16, 2021