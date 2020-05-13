İbn Kemal kimdir? Bir devrin hafızası İbn Kemal hakkında bilinmesi gerekenler

🔸 İbn Kemal'in içinde bulunduğu ordu, Filibe'ye vardığında İbrahim Paşa'nın huzurunda bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda 30 akçe ile Filibe müderrisi olan Molla Lütfi vezirin yanına gelerek, huzurda bulunan diğer beylere ehemmiyet vermeden cesaret ve kahramanlığı ile nam salan Evrenoszade Ali Bey'in üst tarafına geçip oturdu.

🔸 Bu durum, İbn Kemal'in hayatında büyük iz bıraktı. Bir müderrisin büyük beylerden daha yüksek bir yere oturmasına hayret etti. İbn Kemal, ulemanın ümeradan daha çok itibar gördüğüne kani oldu ve ilmiye sınıfına geçmeye karar verdi.

Osmanlı'nın kuruluş devrine ışık tutan tarihi kaynaklar