Evliya Çelebi'nin verdiği bilgilere göre hekimbaşıların emrinde, baltacılar, muhzırlar (mübaşir), hünkâr kapıcısı, yeniçeri çuhadarı ve 100 kadar hizmetçi vardı. Sarayda yer alan Hekimbaşı Dairesi, Başlala Kulesi padişah ve saray için ilaçların yapıldığı yerdi.

19. yüzyılın sonuna kadar devam eden 350 yıllık dönemde hekimbaşılık görevine 42 kişi 58 defa hekimbaşılık görevine getirildi. Bunlardan biri de geleneksel Osmanlı tıbbının son temsilcisi Gevrekzade Hasan Efendi'ydi.

Darüşşifanın tarihi