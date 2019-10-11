Cahit Arf kimdir? Cahit Arf'ın matematiğe kazandırdıkları... 📌
Üç yıllık lise tahsilini iki yılda bitiren, okul arkadaşlarının çözemediği matematik sorularını çözen, kendi adıyla anılan
"Arf Sabiti", "Arf Halkaları" ve "Arf Kapanışları" gibi terimleri bularak, bilim dünyasına önemli katkılar sağlayan Cahit Arf, ülkemizde matematik alanında önemli bir isim olarak anılır. Türkiye'nin Ordinaryüslarından biri olan Cahit Arf'ı doğum yıl dönümünde, matematiğe olan kazanımları ile birlikte hatırlıyoruz.
Giriş Tarihi: 11.10.2019
14:08
Güncelleme Tarihi: 11.10.2020
09:42
1910 -1997 yılları arasında yaşamış dünyaca ünlü matematikçi
Cahit Arf, ilkokulu sultani adı verilen liselerin ilk kısmında okudu. Beşinci sınıftayken tanıştığı genç bir öğretmen onun matematikle ilgilenmesini sağladı. Cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılmasında ortaya çıkan ve kendi adıyla anılan "Arf Sabiti", "Arf Halkaları" ve "Arf Kapanışları" gibi terimleri bularak, matematik ve bilim dünyasına önemli katkılarda bulundu. Alman matematikçi Helmut Hesse ile birlikte, Hesse-Arf Kuramı'nı geliştirdi.
Yeteneği, ailesi ve hocalarının dikkatini çekti
"Bilim adamı olabilmek için tutku gerekir."
1910 yılında Selanik'te doğan lisenin orta kısmına geldiğinde artık okul arkadaşlarının çözemediği matematik sorularını çözen Cahit Arf'ın bu yeteneği ailesi ve hocalarının dikkatini çekti ve Paris'teki St. Louis Lisesinde okumak üzere ailesi tarafından Fransa'ya gönderildi. Üç yıllık lise tahsilini iki yılda bitirip Türkiye'ye geri dönen
Cahit Arf, o sıralarda Türk hükümeti tarafından yükseköğrenim görmek üzere sınavla Avrupa'ya gönderilecek aday öğrenciler arasına alındı. Bu sınavı kazanan Cahit Arf Fransa'ya geri dönüp birçok bilim adamının yetiştiği okul olan École Normale Supérieure'e kaydoldu.
"Matematiği ezberlemeyin, kendiniz yapın ve anlayın."
Yükseköğrenimini Fransa'da Ecole Normale Superieure'de 1932′de tamamladı. Bir süre Galatasaray Lisesi'nde matematik öğretmenliği yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doçent adayı olarak çalıştı. Doktorasını yapmak için Almanya'ya gitti. 1938 yılında Göttingen Üniversitesi'nde doktorasını bitirdi.
Türkiye'ye döndüğünde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde profesör ve Ordinaryus profesörlüğe yükseldi ve 1962 yılına kadar çalıştı. Daha sonra Robert Koleji'nde matematik dersleri vermeye başladı. 1964 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ilk bilim kurulu başkanı oldu.
Kendi isteğiyle 1967 yılında Türkiye'ye döndü
"Matematik esas olarak sabır olayıdır. Belleyerek (ezberleyerek) değil, keşfederek anlamak gerekir."
Daha sonra gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırma ve incelemelerde bulundu; Kaliforniya Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı. Türkiye'de yaşamak istemesi üzerine kendi isteğiyle 1967 yılında Türkiye'ye döndü. Döndükten kısa bir süre sonra Kanada ve Amerika'daki üniversitelerden konuk öğretim üyesi olarak teklifler aldı. Ancak kendisi bu tekliflere cevap veremeden Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden gelen telefon bu üniversiteye atandığını ve uçak biletinin yolda olduğunu söylüyordu ve artık
Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde göreve başlamıştı.