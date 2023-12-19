Bilim tarihinde öncü bir kadın: Marie Curie
19. yüzyılın ortalarında Polonya'nın küçük bir kasabasında doğan Marie Curie, bilim dünyasının kaderini değiştirecek bir öykünün başlangıcını yazdı. Genç yaşta gösterdiği olağanüstü zeka ve kararlılık onu bilimle dolu bir hayatın tam da merkezine sürükledi. Radyoaktivitenin sırlarını çözmeye adanmış bir ömür sürdüren Curie, eşi Pierre Curie ile birlikte polonyumu ve radyumu keşfi ile 1903'te Fizik dalında, ardından 1911'de Kimya dalında iki Nobel ödülü kazanarak, bilimin zirvesine tırmandı. O, bilim dünyasında kadınlar için bir öncü oldu ve radyasyonla ilgili çalışmaları, tıp ve teknolojiye yepyeni kapılar açtı.
Giriş Tarihi: 19.12.2023
14:06
Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
15:46
Zorlu bir çocukluk dönemi geçirdi
🔸 Marie, üç kız ve bir erkek kardeşi olan bir ailenin çocuğuydu ve çocukluğu sancılı bir döneme denk gelmişti. Polonyalı yurtseverler, Rus Çarlığı'na karşı bir ayaklanma başlatmıştı ve bu ayaklanma yaklaşık iki yıl içinde bastırılmıştı. Ayaklanmanın ardından babasının laboratuvarı kapatılmış ve bu durum, Marie için laboratuvarın araç gereçlerinin yeni ev oyunları için kullanılabilir hale gelmesi anlamına geliyordu.
🔸 Marie ve ailesi, ekonomik zorluklarla mücadele ederken, iki kız kardeş tifoya yakalandı ve maalesef biri hayatını kaybetti. Ardından, 2 yıl sonra annesi veremden yaşamını yitirdi. Bu tür olumsuzluklar çoğu insanı yıldırabilirdi ama Marie Curie, pes etmeyen biriydi.
Eğitim için Paris'e gitmek zorunda kaldı
🔸 Marie Curie,
lise eğitimini 15 yaşında okul birincisi olarak tamamladı. Okuma ve öğrenme tutkusu o kadar güçlüydü ki eğitim hayatına devam etmek için önemli bir karar vermesi gerekiyordu. O dönemde, Polonya Çarlık Rusya'nın hakimiyeti altındaydı ve kadınların üniversite eğitimi alma hakkı yoktu. Varşova'da eğitim almanın imkansız olduğunu bilen Curie, kız kardeşiyle birlikte Paris'e gitmeye karar verdi.
🔸 Paris'e ilk önce kız kardeşi
Bronya gitti ve tıp eğitimini tamamlayarak orada evlendi. Sorbonne'da Marie Curie ise bir süre Varşova'da çocuk bakıcılığı yaparak üniversite eğitimi için para biriktirmeye başladı. 1891 yılında Paris'e gitti ve 1.5 yıl içerisinde üstün bir başarıyla fizik diplomasını aldı. Hemen ardından ikinci bir diplomayı ise matematik alanında aldı.
ORTA ÇAĞ'DA KİTAP HIRSIZLIĞINA KARŞI SIRA DIŞI ÇÖZÜMLER
🔸 Marie, 1894 yılında kendi araştırmaları için bir yer ararken kimyager Pierre Curie ile tanıştı. O zamanlar
Pierre, Paris Endüstriyel Fizik ve Kimya Devlet Okulu'nun laboratuvar yöneticisiydi ve Marie'ye çalışabileceği bir alan sağladı.
🔸 Marie ve Pierre,
ortak bilimsel ilgileri sayesinde birbirlerine yakınlaştılar ve Temmuz 1895'te evlendiler. Bu evlilikten sonra Marie Skłodowska adını bırakıp Marie Curie olarak anılmaya başladı.
Doktora ünvanı alan ilk kadın
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Wilhelm Röntgen'in 8 Kasım 1895 yılında X-ışınlarını keşfetmesi bilim camiasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Aynı dönemde Marie Curie, doktora çalışması için konu ararken X ışınları üzerine çalışmaya karar vermesi çok zor olmadı ve bilim camiasında büyük bir sıçramaya yol açacak çalışmalarının ilk adımını böylece atmış oldu.
🔸 Doktora çalışması yürüttüğü süreç boyunca pek çok saygın bilim akademisinden ve üniversitelerden çeşitli ödüller aldı.
25 Haziran 1903 yılında doktora savunmasına girdi ve Fransızca "yüksek onurlu, çok şerefli" anlamlarına gelen bir ünvan olan "très honorable" derecesiyle tamamladı.
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