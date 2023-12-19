Bilim tarihinde öncü bir kadın: Marie Curie

🔸 Marie, üç kız ve bir erkek kardeşi olan bir ailenin çocuğuydu ve çocukluğu sancılı bir döneme denk gelmişti. Polonyalı yurtseverler, Rus Çarlığı'na karşı bir ayaklanma başlatmıştı ve bu ayaklanma yaklaşık iki yıl içinde bastırılmıştı. Ayaklanmanın ardından babasının laboratuvarı kapatılmış ve bu durum, Marie için laboratuvarın araç gereçlerinin yeni ev oyunları için kullanılabilir hale gelmesi anlamına geliyordu.

🔸 Marie ve ailesi, ekonomik zorluklarla mücadele ederken, iki kız kardeş tifoya yakalandı ve maalesef biri hayatını kaybetti. Ardından, 2 yıl sonra annesi veremden yaşamını yitirdi. Bu tür olumsuzluklar çoğu insanı yıldırabilirdi ama Marie Curie, pes etmeyen biriydi.