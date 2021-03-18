Fikriyat Çanakkale özel- Destanın yazıldığı topraklardayız!

18 Mart 1915'te İtilaf devletlerinden İngiltere ve Fransa hiç beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadı. Savaş gemileriyle Çanakkale Boğazı'ndan rahat şekilde geçeceklerini düşünüyorlardı. Türk ordusu tarafından büyük bir hezimete uğrayacaklarını, ecdadımızın "Çanakkale geçilmez" destanını tarihe altın harflerle yazdıracağını, akıllarına getirmemişlerdi. Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümünde, Fikriyat ekibi olarak ecdadımızın vatan ve namus için canını verdiği zaferin önemini, tarihi topraklarda anlatmaya çalıştık.

KİLİTBAHİR KALESİ

📌 Top atışlarının etkili ve isabetli olabilmesi için Boğaz'ın en dar bölgesine konumlandırılan kaledir.

➡ Çanakkale'deki Çimenlik Kalesi ile paralel konumda bulunuyordu. Bu nedenle karşılıklı top ateşleri kesişmekte ve bir geminin geçebileceği, topların ulaşamadığı bir ölü alan bulunmadığından dolayı Boğaz'dan geçmek son derece zor hale gelmekteydi.

➡ Deniz duvarlarının güney kısımları top mazgalı olarak kullanıldı.

Fikriyat Çanakkale özel bölümümüzde ecdadımızın vatan ve namus için canını verdiği zaferin önemini, tarihi topraklarda anlattık👇

VİDEO GELECEK

NAMAZGÂH TABYASI

📌 Namazgah, Çanakkale Boğazı'nın en dar noktasına yaptırılan ilk ve en büyük tabyadır.

➡ Burası Çanakkale Muharebeleri'nde, bölgedeki tabyalarda görev yapan bataryaların bağlı olduğu 4. Ağır Topçu Alayı'nın karargâh merkeziydi. Bu nedenle daima müttefik donanmasının başlıca hedeflerinden biri oldu.

📚 Çanakkale'de kimlere karşı savaştık?

MECİDİYE TABYASI

📌İşgal askerleri 18 Mart'ta boğazı geçmek için saldırıya geçti. Çatışma o kadar şiddetliydi ki Rumeli Mecidiye Tabyası'na dakikada 35 mermi düşüyordu. Bombardımanın etkisiyle mermiyi topa kaldıran vinç sistemi bozuldu.

➡ Tüm tabyada sessizlik hakimken Seyit Ali Onbaşı, silah arkadaşının yardımıyla 215 kilogramlık devasa top mermisini sırtlayarak kundağa yerleştirdi ve top ateşlendi.

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➡ Gücünü inancından alan Seyit Onbaşı'nın ateşlediği mermi dönemin en donanımlı gemilerinden "Ocean" zırhlısını yan yatırdı.

➡ "Ocean", daha sonra Nusret Mayın Gemisi'nin döktüğü mayınlardan birine çarparak alabora oldu ve battı.

SOĞANLIDERE ŞEHİTLİĞİ

📌Soğanlıdere Şehitliğindeki anıt, ay ve yıldız şeklinde figürize edilmiş olup yıldızın ortasında bulunan üçgen piramit şehitlerimizin Allah'a yükselişini temsil eder.

➡ Soğanlıdere Vadisi, 18 Mart için hazırlanmış kıyı set bataryalarının yanında dört tümen hastanesine ve Güney Grubu Komutanlığının erzak ve ambar depolarına da ev sahipliği yapmıştır. Bu yönüyle de Türk askerinin yemek iaşesinin yapıldığı merkezlerden biri olmuştur.

🇹🇷106 yıl önce "yedi düvele" karşı mücadele veren Osmanlı devleti, kara savaşlarında kesin zafer elde ederek "Çanakkale geçilmez" sözüyle tarihe altın harflerle destan yazdırdı.#18MartÇanakkaleZaferi pic.twitter.com/etSanSquet — Fikriyat (@fikriyatcom) March 18, 2021

➡ Soğanlıdere Şehitliği'ne varmadan evvel yolun sağ tarafında yıkık bir harabe gözükür. Burası Melek Hanım Reviri'dir.

➡ Seddülbahir cephesinin ilk reviri olan bu mevzii, sonrasında kapsamlı bir Sahra Hastanesi'ne dönüştürülmüştür.

ÇANAKKALE ŞEHİTLER ABİDESİ

📌Çanakkale Şehitler Abidesi, Çanakkale Muharebeleri'nde şehit düşen tüm askerlerimizi simgelemekte ve onların anısını yaşatmaktadır.

➡ Abide'nin temeli 17 Nisan 1954 tarihinde atılmıştır. Her yıl 18 Mart tarihinde, ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşlar ve devlet erkânı tarafından abide tören alanında anma merasimleri düzenlenmektedir.

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Abidenin detaylarını Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile konuştuk 👇

Şehitler Abidesi'nin Çanakkale kahramanlığının bir sembolü olarak boğazdan geçenleri selamladığını söyleyen Kaşdemir, anıtın yapımı ile ilgili şu bilgileri verdi: "Çanakkale şehitlerine, Çanakkale destanına yakışır, bir abidenin yükselmesi gerektiği fikri hâkim olunca proje çalışmaları başlamış. Bir yarışma açılmış ve birçok proje içerisinden şu anki Çanakkale Şehitler Abidesi tercih edilmiş. Ve bu abidenin mimarlarından biri olan Doğan Erginbaş'ın ifadesiyle arkamızda gördüğümüz Şehitler Abidesi, memleketin dört bir yanından gelen askerlerin Çanakkale'de buluşup burada vatan için şehit olup göğe yükselmelerini tasvir ettiği için böyle bir proje ortaya çıkmış. Ve daha sonra da büyük bir kabul görmüş."

Çanakkale Tarihi Alanı'nın dünyanın en iyi korunmuş savaş meydanı olduğunu belirten Kaşdemir, her metrekaresinin şehitlerimizin kanıyla yoğrulduğuna dikkat çekti. Bu kutsal coğrafyayı Türk milletinin manevi başkent olarak gördüğünü ifade eden Kaşdemir, Tarihi Alan Başkanlığı'nın bir milletin yeniden doğduğu Çanakkale için büyük özveriyle çalıştığını belirtti:

"Türk milleti Çanakkale denilince akla akan sular durur. Kalbi başka atmaya başlar. Hal böyle olunca da burası hem devletimizin yetkili kurumları tarafından hem Cumhurbaşkanımızca da çok yakından takip ediliyor. Bütün kurumlar buraya destek veriyor. Türk milleti buraya çok özel bir ilgi gösteriyor. Dolayısıyla Tarihi Alan Başkanlığı gibi yetkin bir kurumla beraber de burası hak ettiği yere gelmek için ileriye doğru yürümeye başladı. Dediğim gibi burası ne yapsak borcu ödenmeyecek bir yer. Şehitlerimize ne yapsak borcunu ödeyemeyiz. Mehmet Akif'in ifadesiyle "Bu taşındır diyerek Kâbe'yi diksem başına /Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana" dediği yer işte burası. Ama bizde onları unutmadığımızı, çok sevdiğimizi, onlara büyük saygı duyduğumuzu, hürmet beslediğimizi göstermek için de bu çalışmaları yapıyoruz."

Gönül coğrafyası olarak nitelendirilen Kudüs, Saraybosna, Bakü gibi birçok yerden şehidin bizim topraklarımızda yattığını belirten Kaşdemir, Çanakkale'nin kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

57. PİYADE ALAYI ŞEHİTLİĞİ VE ANITI

📌 19. Tümen'e bağlı 57. Alay, yabancı kuvvetlerin ilk çıkarma gününde Arıburnu cephesinde ilerleyen Anzak askerlerini ilk karşılayan ve geri püskürten Türk kuvvetleridir.

➡ Savaşın mihenk taşlarından olan 57. Alay, adeta çelikten bir duvar gibi durarak daha savaşın başında Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya gösterdi.

📚 Çanakkale'de tarih yazan kahraman birlik; 57. Alay

📌 Boyun eğdirilemeyen bir milletin vatanı için neler yapabileceğini anlatır 18 Mart. Tarihin bir dönüm noktasıdır. İşte gördüğünüz bu şehitlik milletimizin varoluş destanıdır.

➡ Size ecdadımızın gökteki al bayrağın ebediyyen indirilemeyeceğini yedi düvele duyurduğu Çanakkale'den seslendik. Toprağı kanıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Çanakkale Zaferimizin 106'ncı yılı kutlu olsun...

Editör ve sunucular: Burcu Sandıkçı, Özge Özkul, Büşra Özkan

Kurgu: Ahmed Helal, Muhammed Salih Attar, Aladdin Hamzeh