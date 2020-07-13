Tarihe tanıklık etmiş 5 tabya

8 bonet ve 6 top yerinden oluşan tabya, II. Abdülhamid döneminde yapıldı. Boğaz muharebesi esnasında İtilaf donanması tarafından açılan ateş sonucu bataryada görevli 16 er şehit oldu. Bu askerlerin toplu olarak gömüldüğü alan, 1919 yılında Mecidiye Şehitliği olarak düzenlendi.

Etrafı duvarlarla çevrili olan Şehitlik, Türk Şehitlikleri İmar Cemiyeti ile Çanakkale Şehitleri Abidelerine Yardım Cemiyeti tarafından 1969'da yaptırıldı.

17900 Kilidülbahir/Eceabat/Çanakkale