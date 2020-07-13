Tarihe tanıklık etmiş 5 tabya
Seyit Onbaşı'nın 190 ila 215 kiloluk mermiyi kaldırdığı tabyanın ismini biliyor musunuz? Ya da Osmanlı-Rus savaşları sırasında denizden gelen tehlikeleri önlemek amacıyla yapılan tabyanın hangi şehirde olduğunu? Tabya kelimesi Arapça Ta'biye kelimesinden türemiştir. Askeri bir terim olarak "hazırlık, donatma, yığma" anlamında, yerli yerine koyup tertip etme şeklinde tarif edilebilir. Sizler için tarihimize tanıklık eden 5 önemli tabya hakkında kısa bilgiler derledik.
Giriş Tarihi: 13.07.2020
02:07
Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
09:14
Rumeli Mecidiye Tabyası, Çanakkale
Rumeli Hamidiye Tabyası'nı geçtikten 300 m sonra, yolun sağ tarafındaki yokuşlu yoldan ilerlediğinizde
Seyit Onbaşı'nın adı ile özdeşleşen tabyaya ulaşırsınız.
Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası'nda bulunan tabya, 1892 yılında Kilitbahir Kalesi'nin güneyinde Asaf Paşa tarafından yaptırıldı. Seyit Onbaşı'nın 190 ila 215 kiloluk mermiyi kaldırdığı tabyadır.
13 maddede Çanakkale Zaferi
8 bonet ve 6 top yerinden oluşan tabya, II. Abdülhamid döneminde yapıldı. Boğaz muharebesi esnasında İtilaf donanması tarafından açılan ateş sonucu bataryada görevli 16 er şehit oldu. Bu askerlerin toplu olarak gömüldüğü alan, 1919 yılında Mecidiye Şehitliği olarak düzenlendi.
Etrafı duvarlarla çevrili olan
Şehitlik, Türk Şehitlikleri İmar Cemiyeti ile Çanakkale Şehitleri Abidelerine Yardım Cemiyeti tarafından 1969'da yaptırıldı.
17900 Kilidülbahir/Eceabat/Çanakkale
1734-1739 tarihleri arasında I. Mahmud döneminde
şehri güneyden gelebilecek İran saldırılarına karşı savunmak amacıyla yaptırıldı.
Kanlı Tabya binası 1803'te III. Selim Döneminde "Yeni Tabya" ismiyle yapılmış tabyalarımızdandır. 1828 yılında, Rusların Kars'a yaptıkları saldırılarda, bir gece baskını sırasında tabyadaki askerlerin tamamı şehit edildiği için bu tabyanın adı literatüre Kanlı Tabya olarak geçmiştir.
Kanlı Tabya binası
Kars şehrini güney cepheden korumak için yapılmış ve günümüze kadar mimari özelliklerini koruyarak ulaşmıştır. Ruslara karşı 1855 yılında Tabyalar Savaşı olarak da bilinen Kars Zaferi'nden sonra Abdülmecid, 3 bin adet Kars Madalyası yaptırıp Kars şehrine göndermiştir.
Osmanlı askeri teşkilatı ile ilgili kavramlar
Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'ne dönüştürülen Kanlı Tabya binası ülkemizdeki
interaktif müzeler arasında yer alır.
Müzede, I. Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde meydana gelen savaşlardan günümüze kadar ulaşan Kars'a ait etnografik malzemeler ile savaşlarda kullanılan silahlar ve yakın tarihimizi belgeleyen taşınır kültür varlıkları sergileniyor. Askerlerin revir, ameliyathane ve mutfak bölümlerinin aslına uygun olarak düzenlediği müzede, yaralı, ameliyat edilen askerleri temsil eden modeller ve aralarında koğuşların da olduğu ortamlar, görsel efektler, interaktif kurgular ve ses efektleriylle güçlü bir duygusal atmosfer oluşturuyor.
Azat Çk., 36000 Kars Merkez/Kars
Hıdırlık Tabyası, yaklaşık 1800 metreyi bulan çevresi ile Edirne'deki en büyük tabyadır.
Balkan Harbi'nde
Edirne'yi savunan tabyalardan en büyüğü Hıdırlık Tabyası, 1912 tarihinde cereyan eden I. Balkan Savaşı'nda son derece önemli bir yere sahiptir. Nizamiye Ana Giriş Binası, Koğuş Binası, Topçu Odaları, Topçu Bataryaları (Top Mevzisi), Hendek ve Avlu'dan oluşur.
Hıdırlık Tabyası, Balkan savaşları sonrası önemini yitirmiş, gelişen top teknolojisinin gerisinde kalmıştır. Zaman içinde yer yer kullanılsa da bilinçsiz kullanım sonucu oluşan tahribata daha fazla karşı koyamamıştır.
10 soruda Osmanlı ordusunun sefer hazırlığı