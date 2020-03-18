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  • Nusret Mayın’ın savaş seyrini değiştiren büyük taktiği neydi?

Nusret Mayın’ın savaş seyrini değiştiren büyük taktiği neydi?

Çanakkale Zaferi deyince akla ilk gelen ve bu zaferin simgesi haline gelmiş şeylerden biri de Nusret Mayın Gemisi'dir. 18 Mart Deniz Savaşı'nda müttefik donanmasını bozguna uğratıp, düşmanları şaşkına çeviren, 26 mayınla bir milletin yazgısını değiştiren kahramanlığın hikâyesidir Nusret Mayın Gemisi. Geminin elverişli donanımı ve mayınların dahice boğaza yerleştirilmesiyle, tarihinin en kuvvetli donanması, büyük bir yenilgiye uğratıldı ve düşman gemilerinin Çanakkale Boğazı'na girmesi engellendi. Peki, Nusret Mayın'ın savaş kaderini değiştiren büyük taktiği neydi? İşte hikayesi...

Giriş Tarihi: 18.03.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 15:03
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SAVAŞIN KAZANILMASINDA NUSRET MAYIN'IN ROLÜ
SAVAŞIN KAZANILMASINDA NUSRET MAYIN'IN ROLÜ

📌Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanılmasında belki de en büyük pay Nusret Mayın gemimize aittir. Nusret, Malatya Arapgirli Cevat Paşa'nın emriyle Osmanlı Donanması ve Türk Deniz Kuvvetleri'nde hizmete giren mayın dökücü gemi. Asıl ismi Nusrat olan ama zamanla Nusret olarak kullanılan gemi, 1911 yılında Almanya'nın Kiel şehrinde kızağa çekildi ve 1913 yılında Osmanlı Donanması'na katıldı.

Nusret 'in döşediği mayınlar 18 Mart 1915'te Çanakkale harekatının kaderini değiştirmiş, ona "dünyanın en ünlü mayın gemisi" unvanını kazandırmıştı. Peki bu olay nasıl gerçekleşti?

Çanakkale'yi geçilmez kılan II. Abdülhamid'in öngörüsü

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BOĞAZIN KONTROLÜ ASKER VE SUBAYLARIN CANINI SIKIYORDU
BOĞAZIN KONTROLÜ ASKER VE SUBAYLARIN CANINI SIKIYORDU

📌Boğazın muhtelif yerlerine birkaç sıra halinde kıyılara dik olarak mayın hatları oluşturulmuştu. Girişten boğazın dar yerine kadar olan kısmındaki mayınların düşman tarafından temizlenmiş, düşman gemileri Karanlık Liman dahil çanak kısmına rahatça girebilmiş ve burada manevralar yapmışlardı.

Boğazların bu şekilde gece gündüz kontrol edildiğini gören askerler ve subayların canı çok sıkılıyor fakat ellerinden bir şey gelmiyordu. Cevat Paşa, bu moral bozucu duruma çareler bulmaya çalışıyordu.

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CEVAT PAŞA'NIN VERDİĞİ EMİR NEYDİ?
CEVAT PAŞA'NIN VERDİĞİ EMİR NEYDİ?

📌Emrinde çalışan mayın uzmanı Yüzbaşı Nazmi Bey'i yanına çağıran Cevat Paşa, durumu kendisi ile müzakere etti. Neticede elde kalmış bulunan son 26 mayının, o gece, yani 17-18 Mart gecesi Karanlık Liman bölgesine, Nusret Mayın gemisi ile düşmana görülmeden dökülmesi konusunda emir verdi. Ancak o anda belki küçük sayılabilecek bir savaş hilesine başvurulmasına da karar verildi:

Fikriyat Çanakkale özel

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MAYINLAR NASIL DÖŞENDİ?
MAYINLAR NASIL DÖŞENDİ?

📌Kalan 26 mayının, herkesin normal karşıladığı usule uygun olarak, daha önceki yapılanlar gibi kıyıya dik olarak değil, boğaz boyunca yani kıyıya dik olarak döşenmesinin daha isabetli olacağı neticesine vardılar.

13 maddede Çanakkale Zaferi

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AMAÇLANAN NEYDİ?
AMAÇLANAN NEYDİ?

📌Böylece bunlardan herhangi biri düşman tarafından bulunursa diğerlerinin yeri hakkında düşmanı yanıltmayı, ayrıca korkusuzca manevra yapan düşman gemilerine tahmin edemeyecekleri bir tuzak kurmayı amaçlamışlardı.

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