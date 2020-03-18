Nusret Mayın’ın savaş seyrini değiştiren büyük taktiği neydi?
Nusret Mayın’ın savaş seyrini değiştiren büyük taktiği neydi?
Çanakkale Zaferi deyince akla ilk gelen ve bu zaferin simgesi haline gelmiş şeylerden biri de Nusret Mayın Gemisi'dir. 18 Mart Deniz Savaşı'nda müttefik donanmasını bozguna uğratıp, düşmanları şaşkına çeviren, 26 mayınla bir milletin yazgısını değiştiren kahramanlığın hikâyesidir Nusret Mayın Gemisi. Geminin elverişli donanımı ve mayınların dahice boğaza yerleştirilmesiyle, tarihinin en kuvvetli donanması, büyük bir yenilgiye uğratıldı ve düşman gemilerinin Çanakkale Boğazı'na girmesi engellendi. Peki, Nusret Mayın'ın savaş kaderini değiştiren büyük taktiği neydi? İşte hikayesi...
Giriş Tarihi: 18.03.2020
17:39
Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
15:03
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SAVAŞIN KAZANILMASINDA NUSRET MAYIN'IN ROLÜ
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BOĞAZIN KONTROLÜ ASKER VE SUBAYLARIN CANINI SIKIYORDU