Nusret Mayın’ın savaş seyrini değiştiren büyük taktiği neydi?

📌Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanılmasında belki de en büyük pay Nusret Mayın gemimize aittir. Nusret, Malatya Arapgirli Cevat Paşa'nın emriyle Osmanlı Donanması ve Türk Deniz Kuvvetleri'nde hizmete giren mayın dökücü gemi. Asıl ismi Nusrat olan ama zamanla Nusret olarak kullanılan gemi, 1911 yılında Almanya'nın Kiel şehrinde kızağa çekildi ve 1913 yılında Osmanlı Donanması'na katıldı.

➡Nusret 'in döşediği mayınlar 18 Mart 1915'te Çanakkale harekatının kaderini değiştirmiş, ona "dünyanın en ünlü mayın gemisi" unvanını kazandırmıştı. Peki bu olay nasıl gerçekleşti?

Çanakkale'yi geçilmez kılan II. Abdülhamid'in öngörüsü