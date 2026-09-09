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Asya Kalkınma Bankası, 2030'a kadar özel sektör finansmanını 4 katına çıkarmayı planlıyor

Yayınlanma Tarihi: 09.09.2026 08:55

Asya Kalkınma Bankası (ADB) Başkanı Kanda Masato, üye ülkeler arası işbirliğinin geliştirileceğini ve 2030 yılına kadar özel sektör finansmanının 4 katına çıkarılacağını bildirdi.

Asya Kalkınma Bankası, 2030’a kadar özel sektör finansmanını 4 katına çıkarmayı planlıyor

Kanda, Filipinler'in başkenti Manila'da gazetecilere yaptığı açıklamada, jeopolitik gerilimler ve doğal afetler karşısında üye ülkeler arasında dayanıklılık ve işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Özel sektör finansmanının artırılmasının önemini vurgulayan Kanda, ADB'nin 2030 yılına kadar özel sektör finansmanının "4 katına" çıkarılacağını belirterek, "Özel sektör işlerin yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor ancak büyük sermaye havuzları ihtiyaç duyulan yerlere akmıyor." dedi.

Doğal afetler dahil bölge ülkelerinin "yaşayabileceği her türlü şoka karşı dayanıklılığın geliştirilmesi" gerektiğinin altını çizen Kanda, bölgede doğal afetlere müdahalede "çevikliğin şart" olduğunu söyledi.

Japonya dahil 50'si Asya ve Pasifik bölgesinden olmak üzere toplam 69 üyesi bulunan ADB'nin merkezi Filipinler'de yer alıyor.

Kanda, bu ay başında, 2026-31 dönemi için ADB Başkanlığı görevine oybirliğiyle seçilmişti.

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Asya Filipinler Japonya
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