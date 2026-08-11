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ABD, enerji piyasasını rahatlatmak için sağlanan denizcilik yasası muafiyetini 90 gün daha uzattı

Yayınlanma Tarihi: 11.08.2026 08:54

ABD yönetimi, enerji piyasasında yaşanan aksaklıkları hafifletmek amacıyla ABD limanları arasındaki taşımacılıkta Amerikan gemilerinin kullanılmasını zorunlu kılan Jones Yasası'na getirilen muafiyeti 90 gün daha uzattı.

ABD, enerji piyasasını rahatlatmak için sağlanan denizcilik yasası muafiyetini 90 gün daha uzattı

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Taylor Rogers, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Rogers, Donald Trump yönetiminin ABD ordusu ve kilit endüstrilerin kritik kaynaklara kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla Jones Yasası'na ilişkin muafiyetini 90 gün uzattığını belirtti.

Verilerin söz konusu muafiyetin benzin, dizel ve jet yakıtı gibi temel ürünlerin yurt içi sevkiyatında önemli bir artış sağladığını gösterdiğine işaret eden Rogers, "Başkan Trump, Amerika'nın ekonomik ve ulusal güvenliğini koruyan ve güçlendiren kararlı ve sağduyulu adımlar atmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- Muafiyetin kapsamı daraltıldı

Öte yandan uluslararası basında yer alan haberlerde, yeni düzenlemeyle muafiyetin kapsamının daraltıldığı ve yabancı gemilerin gerçekleştireceği seferlerin tek tek değerlendirmeye tabi tutulacağı aktarıldı.

Yeni muafiyetin ilk düzenlemeye kıyasla daha sınırlı bir emtia grubunu taşıyan gemiler için geçerli olacağı ve bu ürünler arasında benzin, jet yakıtı, ham petrol, nafta, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), soya yağı ve gübrenin bulunduğu kaydedildi.

Yeni uzatma kararı, mevcut muafiyetin öngörülen sona erme tarihi olan 16 Ağustos'a günler kala alındı.

ABD yönetimi, İran ile gerilimin etkisiyle yaşanan arz sıkıntıları ve yükselen petrol fiyatları karşısında Jones Yasası'na yönelik ilk olarak 18 Mart'ta 60 günlük muafiyet getirdiğini duyurmuştu. Söz konusu muafiyet daha sonra çeşitli uzatmalarla devam ettirilmişti.

- Jones Yasası

1920 tarihli Jones Yasası, ABD limanları arasındaki deniz taşımacılığının yalnızca ABD'de inşa edilmiş, ABD bayrağı taşıyan ve mürettebatının büyük bölümü ABD vatandaşı olan gemilerle yapılmasını zorunlu kılıyor.

Kasırga, savaş veya enerji arzı sorunu gibi büyük krizlerin yaşandığı dönemlerde hükümet, malların daha hızlı taşınabilmesi için geçici olarak bu yasaya yönelik muafiyet sağlayabiliyor. Bu sayede yabancı bayraklı gemiler de belirli koşullar altında ABD içindeki limanlar arasında yük taşıyabiliyor.

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