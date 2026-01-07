Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Volkswagen, kamera sorunu nedeniyle ABD'de 356 binden fazla aracını geri çağırdı

Volkswagen, kamera sorunu nedeniyle ABD'de 356 binden fazla aracını geri çağırdı

Yayınlanma Tarihi: 07.01.2026 08:39

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ABD'de 356 binden fazla aracı kamera sorunu sebebiyle geri çağırdı.

Volkswagen, kamera sorunu nedeniyle ABD’de 356 binden fazla aracını geri çağırdı

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2019 ile 2026 arasındaki bazı modelleri kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, arka görüş kamerasından görüntü alınamama sorunu tespit edilmesi üzerine geri çağrılmanın yapıldığı bildirilerek, kamera sorununun sürücünün görüş alanını daraltarak kaza riskini artırabileceği ifade edildi.

Bir yazılım hatasının, arka görüş kamerasının istenildiği gibi görüntü almasını engelleyebileceği belirtilen açıklamada, "Bu nedenle, bu araçlar Federal Motorlu Taşıt Güvenliği Standardı 111, 'Arka Görüş' gerekliliklerine uymamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısının 356 bin 649 olduğu bilgisi verildi.

Bayilerin sürücü destek yazılımını ücretsiz olarak güncelleyeceği belirtilen açıklamada, geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerinin 17 Şubat 2026 tarihine kadar mektupla bilgilendirileceği ifade edildi.

Öte yandan, Volkswagen Group, geçen yıl Volkswagen markasının ABD'deki satışlarında önemli bir düşüş yaşadı.

Volkswagen Group ABD tarafından yapılan açıklamada, bu ülkede satışların geçen yıl yüzde 13 düşüşle 329 bin 813'e gerilediği belirtildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
volkswagen ABD

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Kahraman bir Yörük kadını: Gülnar Hatun

Kahraman bir Yörük kadını: Gülnar Hatun

Zihinsel Savaş: Karar Yorgunluğu

Zihinsel Savaş: Karar Yorgunluğu

Çağı kurtarmanın mücadelesini yaşayan mütefekkir; Mehmet Akif İnan

Çağı kurtarmanın mücadelesini yaşayan mütefekkir; Mehmet Akif İnan

Türk lehçelerinde kış mevsimi

Türk lehçelerinde kış mevsimi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Kuzey Kıbrıs’ta siyonizm tehdidi

Kuzey Kıbrıs'ta siyonizm tehdidi

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze’de yaşananlar

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze'de yaşananlar

5 başlıkta Filistin meselesi

5 başlıkta Filistin meselesi

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

İsrail’in kanlı elmas ticareti

İsrail'in kanlı elmas ticareti

İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

>