Şam Uluslararası Havalimanı’na yatırım başlıyor

Kalyon İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında imza töreni, Suriye Sivil Havacılık Otoritesi ve Suriye Finans Bakanlığı ile Türkiye'den Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat, Katar'dan UCC ve ABD'den Assets Investments şirketlerinden oluşan konsorsiyum arasında gerçekleştirildi.

İmza töreniyle yatırım sözleşmesi ve havalimanı imtiyaz sözleşmesi de onaylanarak projede fiili uygulama aşamasına geçildi.

Şam Uluslararası Havalimanı'nın geliştirilmesi, genişletilmesi ve işletilmesini içeren proje kapsamında mevcut havalimanı tesisleri rehabilite edilecek ve yeni terminal, apron ve destek yapıları inşa edilerek havalimanının işletme kalitesi ve kapasitesi kademeli olarak artırılacak.

Dört fazdan oluşan modernizasyon programının tamamlanmasıyla Şam Uluslararası Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesinin 10 yıl içinde 31 milyona ulaşması bekleniyor. Projenin toplam yatırım tutarının ise yaklaşık 4 milyar dolar olması öngörülüyor.

Enerji, altyapı ve ulaşım gibi stratejik sektörlerde Türkiye'de ve yurt dışında büyük ölçekli projeleri hayata geçiren Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat, Suriye'nin uzun vadeli kalkınma sürecine katkılarını bu yatırımla bir adım daha ileri taşıyor.

Şam Uluslararası Havalimanı projesi, Suriye havacılık sektörünün yeniden ayağa kaldırılmasını hedefleyen kapsamlı bir modernizasyon programını içeriyor.

Havalimanının kapasitesinin 1 ve 2. terminallerdeki geliştirilmelerin tamamlanmasıyla 2026 sonunda 6 milyon yolcuya ulaşması hedefleniyor.

Ayrıca 3. terminalin devreye alınmasıyla kapasitenin 16 milyona çıkması, 2 ve 3. fazlarda eklenecek iki yeni birimin her birinin 7,5 milyon yolcu kapasitesiyle hizmet vermesi planlanıyor. Tüm fazların tamamlanmasıyla havalimanının yıllık toplam kapasitesi 10 yıl içinde 31 milyona yükselmiş olacak.

Uygulama süreci boyunca 90 binden fazla doğrudan ve dolaylı istihdam yaratılması, bölgenin ticaret, turizm ve lojistik kapasitesinin güçlenmesi öngörülüyor.

Anlaşma ayrıca havacılık filosunun yenilenmesi ve uluslararası hatlarda operasyonel kapasitenin artırılması amacıyla 250 milyon dolarlık uçak finansmanını da kapsıyor.

- İstanbul Havalimanı başarısı Suriye'ye taşınıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, bugüne kadar Türkiye'yi küresel ölçekte "ilk" ve "en"lerle buluşturma hedefiyle yerli ve milli bir şirket olarak, insana, topluma, çevreye ve ekonomiye değer katan projeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kalyoncu, ülke sınırlarını aşan yatırımlara imza attıklarını vurgulayarak, "Şimdi ise Suriye ekonomisine, bölgesel kalkınmaya ve istikrara önemli katkılar sunacak bu projenin uygulama aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Böylesine kapsamlı bir yatırımı değerli iş ortaklarımızla birlikte hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm dünyanın takdirini alan İstanbul Havalimanı gibi küresel ölçekte ses getiren bir projeyi rekor sürede hayata geçirmiş bir şirket olduklarını anımsatan Kalyoncu, sahip oldukları deneyim ve uzmanlığı bu kez Suriye'nin hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Kalyoncu, bu yatırımın yalnızca Şam Uluslararası Havalimanı'nın modernizasyonu ve genişletilmesini içermekle kalmayacağını aynı zamanda Suriye'de hizmet sektörünün gelişimine, ulaşım imkanlarının çeşitlenmesine, istihdamın artmasına, turizmin canlanmasına, Suriye iş dünyasının dışa açılmasına, ülkede üretilen malların dış pazarlara daha hızlı sevkiyatına da katkı sağlayacağını ve böylece Suriye'de sürdürülebilir büyümenin ve kalkınmanın önemli bir itici gücü haline geleceğini anlattı.

- Cengiz İnşaat'tan Suriye'ye uzun vadeli kalkınma katkısı

Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Cengiz de uluslararası arenada uzun yıllardır kazanmış oldukları deneyim ile Suriye'de savaşın izlerini silmeye devam ettiklerini vurguladı.

Şam Uluslararası Havalimanı'nda üstlendikleri projenin Suriye'nin havacılık altyapısının uluslararası standartlarla yeniden buluşturulması açısından kritik bir aşama niteliği taşıdığının altını çizen Cengiz, şunları kaydetti:

"Mühendislik birikimimiz ve küresel ölçekte edindiğimiz tecrübeyle güvenli, modern ve yüksek kapasiteli bir havalimanını aşamalı olarak hayata geçireceğiz. Bu yatırım, bölgenin ticaret ve ulaşım ağının yeniden canlanmasına katkı sunarken Suriye'de yaşamın normalleşmesine ve uzun vadeli kalkınma hedeflerine destek verme irademizin de doğal bir yansıması olacak.

Altyapı ve üstyapı projelerinde yıllara dayanan mühendislik tecrübemizle bu modernizasyon sürecini en yüksek kalite, güvenlik ve verimlilik standartlarına bağlı kalarak yürüteceğiz. Uluslararası ölçekte uyguladığımız proje yönetimi disiplinlerini, teknik kapasitemizi ve yenilikçi yaklaşımımızı bu projeye de yansıtacağız. Amacımız, Suriye'nin gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verebilecek, dayanıklı, modern ve sürdürülebilir bir havacılık altyapısını hayata geçirmek ve ülkenin kalkınma hamlesine uzun vadeli bir mühendislik değeri kazandırmaktır."

