Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi İstanbul Perakendeciler Derneği yıl sonuna kadar kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını sabitledi

İstanbul Perakendeciler Derneği yıl sonuna kadar kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını sabitledi

Yayınlanma Tarihi: 28.11.2025 09:11

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, tüketicilerin ekonomik koşullar karşısında korunmasına destek olmak amacıyla kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının 31 Aralık'a kadar sabitlendiğini açıkladı.

İstanbul Perakendeciler Derneği yıl sonuna kadar kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını sabitledi

İstanbul PERDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Güzeldere, İstanbul PERDER ile Et ve Süt Kurumu arasında yapılan protokol kapsamında, yıl sonuna kadar İstanbul'un tüm ilçelerinde tüketicilere ekonomik fiyatlarla kırmızı et ve tereyağı ulaştırılmaya devam edileceğini belirtti.

Tüketicilerin ekonomik koşullar karşısında korunmasına destek olmak amacıyla kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının 31 Aralık'a kadar sabitlendiğini belirten Güzeldere, "Bu kapsamda, İstanbul'un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla yıl sonuna kadar kilogramı 485 liradan dana kıyma, 510 liradan dana kuşbaşı sunacağız." ifadelerini kullandı.

Et ürünlerinde olduğu gibi tereyağının fiyatını da sabitleyerek yıl sonuna kadar 384 lira seviyesinden tüketiciye ulaştırmaya devam edeceklerini belirten Güzeldere, yerel marketlerin birçok ürün kategorisinde yürüttüğü indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarıyla tüketiciyi enflasyona karşı korumayı amaçladığını kaydetti.

Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen ürünler, Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Anpa Gross, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar ve Show Gross'un şubeleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Et ve Süt Kurumu İstanbul İstanbul Perakendeciler Derneği happy center Faruk Güzeldere Kim Onur Market Onur Hipermarket Birlik Gross Anpa Gross Show Gross Snowy Rota Mopaş Aypa

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Dindarlık ve Beklenti: Tanrı’dan İstemek İhlasla Çelişir mi?

Dindarlık ve Beklenti: Tanrı’dan İstemek İhlasla Çelişir mi?

Türkiye’de görülmesi gereken yer altı şehirleri

Türkiye'de görülmesi gereken yer altı şehirleri

İngiltere’nin unutulmuş dev sınırı: Hadrian Duvarı

İngiltere'nin unutulmuş dev sınırı: Hadrian Duvarı

Ayasofya’da Mimar Sinan İzleri

Ayasofya'da Mimar Sinan İzleri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor

>