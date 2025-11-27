Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 25,49 olarak belirlendi

Yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 25,49 olarak belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 27.11.2025 08:56

Yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak tespit edildi.

Yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 25,49 olarak belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendiği kaydedildi.

Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Türkiye İstatistik Kurumu Vergi Usul Kanunu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 2025 Hazine

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Dindarlık ve Beklenti: Tanrı’dan İstemek İhlasla Çelişir mi?

Dindarlık ve Beklenti: Tanrı’dan İstemek İhlasla Çelişir mi?

İngiltere’nin unutulmuş dev sınırı: Hadrian Duvarı

İngiltere'nin unutulmuş dev sınırı: Hadrian Duvarı

Ayasofya’da Mimar Sinan İzleri

Ayasofya'da Mimar Sinan İzleri

İnsanların en iyi duygusal silahı: Psikolojik işkence

İnsanların en iyi duygusal silahı: Psikolojik işkence

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor

>