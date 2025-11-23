Bugün
Kıymetli maden faaliyetinde bulunan şirketlerin izin ücretleriyle ilgili düzenleme yapıldı

Kıymetli maden faaliyetinde bulunan şirketlerin izin ücretleriyle ilgili düzenleme yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 23.11.2025 09:24

Kıymetli maden aracı kurum ve kuruluşları, rafineriler ve yetkili müesseselere verilen faaliyet izinlerinden alınacak ücretlere dair düzenleme yapıldı.

Kıymetli maden faaliyetinde bulunan şirketlerin izin ücretleriyle ilgili düzenleme yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, 24 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7555 sayılı Kanun ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, kıymetli maden aracı kurum ve kuruluşları, rafineriler ve yetkili müesseselere verilen faaliyet izinlerinden alınacak ücretler, 1567 sayılı Kanun'un eki olarak düzenlendi.

Bu çerçevede, bugün yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle bahse konu Kanun değişikliği çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapıldı, uygulamada karşılaşılan bazı hususların daha açık ve anlaşılır hale getirilmesi sağlandı ve başvuru sahiplerinin lehine olan hükümlerin uygulanmasını teminen geçiş hükümleri ihdas edildi.

