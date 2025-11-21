Bugün
ABD'li telekomünikasyon şirketi Verizon 13 bini aşkın çalışanını işten çıkaracak

Yayınlanma Tarihi: 21.11.2025 08:33

Telekomünikasyon şirketi Verizon, 13 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Verizon Üst Yöneticisi (CEO) Dan Schulman, şirket çalışanlarına gönderdiği mektupta, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve şirketin pazardaki liderliğini artırmak için değişmesi ve gelişmesi gerektiğini vurguladı.

Schulman, şirketin mevcut mali yapısının müşteriye sunulan değer teklifine yatırım yapma kapasitesini sınırladığını belirterek, tüm şirketin müşterilere en iyi hizmeti sunmaya odaklanacak şekilde yeniden konumlandırılması gerektiğini ifade etti.

Şirketi operasyonlarının basitleştirilmesi gerektiğini kaydeden Schulman, 13 binden fazla çalışanı işten çıkarmaya başlayacaklarını ve dış kaynak kullanımı ile diğer dış iş gücü giderlerini önemli ölçüde azaltacaklarını aktardı.

Schulman, teknolojideki ve ekonomideki değişimlerin tüm sektörlerde iş gücünü etkilediğini belirtti.

