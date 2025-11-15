Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Beyaz Saray, İsviçre ve Lihtenştayn ile karşılıklı ticaret anlaşması çerçevesini açıkladı

Beyaz Saray, İsviçre ve Lihtenştayn ile karşılıklı ticaret anlaşması çerçevesini açıkladı

Yayınlanma Tarihi: 15.11.2025 09:39

Beyaz Saray, ABD'nin İsviçre ve Lihtenştayn ile gelecek yıl sonuçlandırmayı hedeflediği ticaret anlaşmasının ana hatlarını duyurdu.

Beyaz Saray, İsviçre ve Lihtenştayn ile karşılıklı ticaret anlaşması çerçevesini açıkladı

Beyaz Saray'ın internet sitesinde, ABD-İsviçre-Lihtenştayn karşılıklı ticaret anlaşması çerçevesine dair yapılan ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamada, söz konusu ülkelerin 2026'nın ilk çeyreğine kadar sonuçlandırmayı hedefledikleri yeni bir adil, dengeli ve karşılıklı ticaret anlaşmasını müzakere etmek konusunda uzlaştığı kaydedildi.

İsviçre'nin ABD'ye 5 yılda bütün eyaletlere yayılacak şekilde en az 200 milyar dolarlık yatırım yapılmasını teşvik edeceği aktarılan açıklamada, Lihtenştayn'ın 300 milyon dolar yatırım yapmayı ve özel sektörünün ABD'deki istihdamını 5 yılda yüzde 50 artırmayı hedeflediği ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin karşılıklı tarifelerin uygulanmasında, İsviçre ve Lihtenştayn'ın bu yatırımlar ve buna bağlı istihdam oluşturma konusunda uygun adım atıp atmadığını belirleyeceği vurgulandı.

İsviçre ve Lihtenştayn'ın ABD'nin tüm sanayi ürünlerinden ve birçok tarım ürününden gümrük vergisi almayacağı bildirilen açıklamada, ABD'nin ise bu ülkelerden gelen ürünlere yüzde 15 veya "en çok kayırılan ülke" gümrük vergisi oranından yüksek olanı uygulayacağı kaydedildi.

Açıklamada, ilaç ve yarı iletkenler için tarife üst sınırının ise yüzde 15 olacağı aktarıldı.

- İsviçre ve Lihtenştayn dijital hizmet vergisi uygulamayacak

Tarife dışı engellerin çözümü konusunda ülkelerin uygunluk değerlendirme kuruluşlarını karşılıklı olarak tanınacağı belirtilen açıklamada, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onaylı tıbbi cihazların İsviçre tarafından kabulünün kolaylaşacağına işaret edildi.

Açıklamada, İsviçre ve Lihtenştayn'ın dijital hizmet vergileri uygulamaktan kaçınmaya devam etme niyetinde olduğu ifade edildi.

Üç ülkenin ekonomik güvenlik konusunda işbirliğini güçlendireceğinin altı çizilen açıklamada, yaptırımlar, ihracat kontrolleri, yatırım incelemeleri ve tedarik zinciri güvenliği konularında daha yakın çalışacağı bildirildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Lihtenştay Lihtenştayn ABD Beyaz Saray ABD Gıda ve İlaç İdaresi (DA İsviçre

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Dr. Sema Nur Öz Keskin Anlatıyor: Annelik Psikolojisi: Zihnin ve Kalbin Dönüşümü

Dr. Sema Nur Öz Keskin Anlatıyor: Annelik Psikolojisi: Zihnin ve Kalbin Dönüşümü

Ilyasah Shabazz: Malcolm X, benim babam olmasaydı, yine bana ilham verirdi

Ilyasah Shabazz: Malcolm X, benim babam olmasaydı, yine bana ilham verirdi

Hollywood’un Müslüman sinemacısı: Mustafa Akkad

Hollywood'un Müslüman sinemacısı: Mustafa Akkad

Semender nesiller

Semender nesiller

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Semender nesiller

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

>