Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Çin'de Ulusal Gün tatilinin başlangıcında demir yollarında günlük yolcu rekoru kırıldı

Çin'de Ulusal Gün tatilinin başlangıcında demir yollarında günlük yolcu rekoru kırıldı

Yayınlanma Tarihi: 04.10.2025 09:11

Çin’de Ulusal Gün tatilinin ilk gününde, demir yollarında günlük yolcu taşıma rekoru kırıldı.

Çin’de Ulusal Gün tatilinin başlangıcında demir yollarında günlük yolcu rekoru kırıldı

Çin Devlet Demir Yolları Grubundan yapılan açıklamaya göre, tatilin ilk günü olan 1 Ekim'de toplam 23,13 milyon yolcu tren hatlarında taşındı.

Bu, demir yollarında şimdiye dek bir günde taşınan en fazla yolcu sayısı oldu.

Ülke genelinde bazı demir yolu istasyonları da günlük yolcu trafiklerinin şimdiye dek görülen en yüksek seviyelere çıktığını duyurdu.

Güneydeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'daki Güney İstasyonu'nda, gün içinde gelen ve giden yolcu sayısının toplam 922 bine ulaştığı, sayının 2023'te kaydedilen günlük yolcu rekorunu aştığı belirtildi.

Güneybatıdaki Çongçing şehrinin Merkez İstasyonu'nun da 368 bin yolcu ağırladığı, sayının, bu yıl 1 Mayıs'ta İşçi Bayramı tatilinde kaydedilen rekor seviyeyi aştığı aktarıldı.

- Diğer ulaşım yollarında da artış gözlendi

Çin Ulaştırma Bakanlığının verilerine göre, diğer ulaşım yollarında da geçen yılki tatil dönemine göre artış olduğu gözlendi.

Tatilin ilk gününde kara yollarıyla 308,9 milyon, hava yollarıyla 2,47 milyon, nehir ve deniz yollarıyla ise 1,32 milyon yolcu seyahat etti.

Yolcu sayısı, 2024'e kıyasla kara yollarında yüzde 0,8, hava yollarında yüzde 3,2, nehir ve deniz yollarında yüzde 20,5 arttı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 76. yılının kutlandığı Ulusal Gün haftasında, 1-7 Ekim tarihlerinde 7 günlük resmi tatil ilan edilmişti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
2023 işçi bayramı Ulusal Gün Çin Çin Ulaştırma Bakanlığının Guangdong Çin Devlet Demir Yolları Grubu Çin Halk Cumhuriyeti Çongçing Guangcou

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Sumud Filosu vicdanı uyandırdı, insanlığı hatırlattı

Sumud Filosu vicdanı uyandırdı, insanlığı hatırlattı

Ablukayı kıran gemideki kahraman aktivist

Ablukayı kıran gemideki kahraman aktivist

Özgürlük filosuna adını veren kavram: Sumud

Özgürlük filosuna adını veren kavram: Sumud

Sumud filosundaki gemiler

Sumud filosundaki gemiler

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Küresel Sumud Filosu’na saldırılarına dünyadan tepkiler

Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına dünyadan tepkiler

7 Maddede Dağlık Karabağ’da neler oluyor?

7 Maddede Dağlık Karabağ'da neler oluyor?

Yahudilerin Kudüs’te Hakkı Yoktur!

Yahudilerin Kudüs'te Hakkı Yoktur!

>