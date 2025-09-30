Bugün
Anasayfa Ekonomi Alman iş gücü piyasasında giderek daha fazla yaşlı insan çalışıyor

Yayınlanma Tarihi: 30.09.2025 08:44

2024’te, 55 ile 65 yaş arası yaklaşık 7,8 milyon kişi istihdam edilirken bu, kaydedilen en yüksek rakam oldu.

Almanya iş gücü piyasasında giderek daha fazla yaşlı çalışan bulunuyor.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), Alman iş gücü piyasasında 55 yaş üstünde çalışanlara ilişkin 2024 verilerini açıkladı.

Buna göre, 2024'te, 55 ile 65 yaş arası yaklaşık 7,8 milyon kişi istihdam edildi. Bu rakam, ülkede toplam çalışanların yüzde 23'üne denk gelirken bu, kaydedilen en yüksek rakam oldu.

Yüksek doğum oranına sahip olan Baby Boomer (1946-1964) kuşağının artık bu yaş grubuna giriyor olması, yaşlı çalışan sayısının artmasının temel nedeni olarak gösterildi.

Son 10 yılda, yaşlı çalışanların oranı yaklaşık yüzde 17 seviyesinden yüzde 23'e yükseldi.

Söz konusu eğilimin bu yıl da devam etmesi bekleniyor. Şubat 2025'te, yaşlı çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre 66 bin kişi arttı.

Yaşlı çalışan sayısındaki değişim sektöre göre değişiklik gösterdi. Hizmet sektöründe yaşlı çalışan istihdamı artmaya devam ederken imalat sektöründe hafif bir düşüş yaşandı. Kamu yönetiminde yaşlı çalışanların oranı yüzde 29 ile özellikle yüksek olması dikkati çekti.

Sağlık sektöründe ise çalışanların beşte birinin gelecek 10 yıl içinde yaş nedeniyle emekli olması bekleniyor.

- "Çalışma çağındaki insan sayısı azalıyor"

Almanya Federal İş Ajansının açıklamasında, demografik gelişmelerin Alman iş gücü piyasası için köklü ve uzun vadeli değişikliklere yol açtığı belirtilerek, "Bir yandan nüfus artarken diğer yandan toplumun yaşlanması nedeniyle çalışma çağındaki insan sayısı azalıyor." denildi.

Federal İş Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Terzenbach, açıklamada yer alan değerlendirmesinde, genel olarak Almanya'daki yaşlı çalışanlar için iş gücü piyasasının öncelikle demografik değişimden dolayı değiştiğini belirterek, "Yaşlı çalışanlar arasında rekor bir istihdam oranına sahibiz. Uzun vadede rekabet gücünü korumak isteyen şirketler, özellikle deneyimli ve güvenilir yaşlı çalışanlara güveniyor. Ancak yaşlı çalışanların da özellikle işe dönüş dönemlerinde adil fırsatlara ve uygun tekliflere ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

