4. Uluslararası Sigorta Zirvesi

Avrupa Sigorta Birliği Direktörü Jensen, zirvenin, "Önemli Dijital Eğilimler ve Sigorta Sektörünü Etkileme Biçimleri" başlıklı ana tema konuşmasında, veri kullanımının, sigorta sektöründe müşterilere hizmet vermelerini ve riski yönetmelerini doğrudan etkilediğini belirtti.

Mevcut fırsatların nasıl değerlendirildiğinin geleceği belirleyeceğini kaydeden Jensen, "Bizim sektörümüz güvene dayalı ve veriyi kullanan bir sektör. Dijital araçlar bizi dönüştürüyor. Bu sayede, sigortacılar olarak riskleri değerlendiriyor, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre ürünleri şekillendiriyor ve tazminat taleplerine cevap veriyoruz. Aynı zamanda bu, doğal afetlere ve koruma açığına verdiğimiz yanıtı da etkileyen bir olgu. Hassas verilerin nasıl ele alındığı, paylaşıldığı, işlendiği ve akıllı mevzuatlar önemli, çünkü bu sayede hem doğru ve güçlü korumayı sağlayıp hem de riskleri doğru şekilde değerlendirebiliyoruz." diye konuştu.

Jensen, yapay zekayı reasürans kararlarında kapsamlı bir şekilde ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıklarını söyleyerek, odak noktasının bunu daha uygulanabilir hale getirmeye çevrilmesi gerektiğini ve bu anlamda büyük sorumlulukları bulunduğunu ifade etti.

Açık finans konusuna da değinen Jensen, AB'de finansal verilerin sigorta şirketleriyle güvenli şekilde paylaşılmasına yönelik çerçevenin oluşturulmaya çalışıldığını anlattı. Bunun başarılı olabilmesi için müşteri talebinin doğru değerlendirilmesi ve sürecin adil bir zeminde yürütülmesi gerektiğini kaydeden Jensen, mahremiyet ve şeffaflığın bu çok katmanlı ve karmaşık yapı içinde her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyledi.

Jensen, siber güvenlik saldırılarının artmasının kendileri için operasyonel bir tehdit ve maliyetlerini artırıcı bir faktör olduğunu söyleyerek, "Siber alandaki farkındalığımızı, tehdit algımızı geliştirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda, siber olaylarla alakalı veri tabanımızı güçlendirmeniz ve böylece kendimizi koruma altına almalıyız." diye konuştu.

- "Son 6 yıla baktığımızda sektör üzerindeki yüklerin giderek arttığını görüyoruz"

Avrupa Sigorta Birliği Direktörü Jensen, Avrupa olarak bu alanda rekabetçi olmaları gerektiğini çünkü sigorta sektörünün geleceğinin kuralların doğru konulup korunmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 6 yıla baktığımızda sektör üzerindeki yüklerin giderek arttığını görüyoruz. Mevzuat anlamında ciddi bir yük oluşmaya başladı. Bazen birbiriyle çelişen mevzuatlarla da karşılaşıyoruz. Bunların bir kısmı daha çok çıktılara odaklanan çerçevelerden oluşuyor. Akıllı mevzuat derken de aslında bu noktada çabaların yoğunlaştırılması gerektiğine işaret ediyoruz. Bu durum tüm hizmet sağlayıcılar ve kurumsal yatırımcılar için önemli. Avrupa sigorta sektörü olarak bizim rolümüz, politika yapıcılara ulaşarak bu resmin ne kadar büyük ve derin bir parçası olduğumuzu anlatmak, böylece politika yapım sürecine katkıda bulunmak ve onu şekillendirmek olmalı."

Jensen'ın konuşmasının ardından TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, kendisine plaket takdim etti.

- "(Yapay zeka) Bu sayede hasar talepleri de kolay şekilde işlenebiliyor"

Zirvede gerçekleştirilen ilk oturum ise Sigorta Sektöründe Dijital Dönüşüm, Yeni Teknolojilerin Etkileri, Üretken Yapay Zeka ve Sigortacıların Karşılaştığı Zorluklar temasıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, konuşan S&P Global Ratings Yardımcı Direktörü Sachin Sahni, firmalara kredi notunu verirken belirli parametrelere göre incelediklerini ve dijitalleşme ile müşteriye nasıl önem verdiklerini dikkate aldıklarını dile getirdi.

Sahni, dijitalleşme ile yapay zeka arasında ciddi farklar olduğunu hatırlatarak, birçok sektörün uzun süredir dijitalleşme sürecinde olduğunu belirterek, "Yapay zeka ile dijitalleşme entegre edilerek, geçmiş veri bugünle birleştirilebiliyor. Bu sayede hasar talepleri de kolay şekilde işlenebiliyor. Zaman içinde firmalar bunları uygulayarak sektörde kendini ön plana çıkarabiliyor." açıklamasında bulundu.

PwC Türkiye Finansal Hizmetler Lideri Talar Gül de yapılan anketlerde 2017'den bu yana siber güvenlik sorunlarının öne çıktığını söyleyerek, yapay zekanın da son dönemde en fazla artan riskler arasında olduğunu kaydetti.

- "Yapay zeka kullanımı, penetrasyonu hızlı bir şekilde artırmaya yönelik bir araç"

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Kıdemli Uzmanı Levent Tuzun ise 50 milyardan fazla kaynağı 40'dan fazla ülkeye tahsis ettiklerini ve EBRD'nin yatırımlarının yüzde 80'ini özel sektöre ayırdıklarını söyledi.

Yatırımlarda Türkiye'nin tek başına diğer bölgelerle kıyaslanacak durumda olduğunu gördüklerini belirten Tuzun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'deki portföyümüz neredeyse 8 milyar avro. Yarısı enerji ve altyapıda, geri kalan kısmı ise üretim, hizmetler ve finans arasında değişiyor. Kümülatif yatırım büyüklüğümüz Türkiye'de piyasaya girdiğimiz 2009'dan beri 22 milyar avroya ulaştı. Kahramanmaraş depremlerinin ardından biz 1 milyar avroyu da finansal sektöre ve kurumsal sektöre aktardık."

Sigorta sektörünün gelişimini yakından takip ettiklerini açıklayan Tuzun, "Yapay zeka kullanımı, penetrasyonu hızlı bir şekilde artırmaya yönelik bir araçtır. Bütün bunlar, hem sigorta tarafı hem de özellikle kurumsal varlıkların ve büyük altyapıların hızlı bir şekilde izlenebilmesi için önemli." ifadelerini kullandı.

- "Yapay zekayla sigorta sektöründe yeni teknolojileri daha kolay ve çabuk uygulamaya koyabilirsiniz"

Romanya Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (UNSAR) Başkanı Alexandru Ciuncan da teknoloji, dijitalleşme ve yapay zekanın sigorta sektörü için önemli olduğuna dikkati çekti.

Yapay zekanın tehdit olarak görülmemesi gerektiğini aktaran Ciuncan, "Yapay zekayla sigorta sektöründe yeni teknolojileri daha kolay ve çabuk uygulamaya koyabilirsiniz. Eğer sigorta penetrasyonu yüksek değilse bu maliyetleri düşürmek de daha kolay olabilir. Bu durum size rekabetçi yeni teknolojileri kullanmakta üstünlük sağlayabilir." diye konuştu.

Zirve farklı konuşmacıların yer alacağı oturumlarla 2 gün boyunda devam edecek.

