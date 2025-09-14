Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi AB'den coğrafi işaret tescilli Kırkağaç kavununda hasat sürüyor

AB'den coğrafi işaret tescilli Kırkağaç kavununda hasat sürüyor

Yayınlanma Tarihi: 14.09.2025 08:40

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle bilinen ve bir süre önce Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Kırkağaç kavununun hasadı devam ediyor.

AB’den coğrafi işaret tescilli Kırkağaç kavununda hasat sürüyor

Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan çiftçiler, olgunlaşan kavunları zedelenmemesi için özenle topluyor. Yorgan ve battaniyelere sarılarak taşınan kavunların bir kısmı hemen satışa sunulurken, büyük bölümü ise geleneksel yöntemlerle depolara yerleştiriliyor.

Depolarda saplarından keten ipliklerle bağlanıp ahşap sırıklara asılan kavunlar, ocak ayına kadar bozulmadan muhafaza edilerek piyasaya sürülüyor. Böylece kışın taze kavunun bulunmadığı dönemde tüketiciye ulaştırılarak üreticiye ek kazanç sağlanıyor.

Karakurt Mahallesi'nde ise kavunların pazarlanmasında farklı bir yöntem uygulanıyor.

Bölgeye özgü "sarı dilim" türü kavunları hasat eden üreticiler, traktör römorklarına yükledikleri ürünleri mahalle sokaklarına park ederek satışa sunuyor.

Alıcılar, üzerinde satıcıların telefon numaralarının yer aldığı römorkların yanından geçerken beğendikleri kavunlar için pazarlık yaparak toptan ya da perakende alışveriş yapabiliyor.

Üretici Mustafa Güngör, AA muhabirine, ilçede ağustosun ortasında başlayan hasadın sürdüğünü belirterek, üreticiler olarak daha yüksek fiyat beklediklerini söyledi.

Karakurt Mahallesi ve çevresinde ata tohumlarıyla ekilen "sarı dilim" ya da "çıtır dilim" olarak tanımladıkları bir kavun türünün yaygın olduğunu dile getiren Güngör, "Kırkağaç çevresinde yetişir, bu yöreye hastır, tadı ve aromasıyla başka yerde tutmaz. Eski Kırkağaç kavunu değildir, özellikleri tatlı ve dayanıklı olmasıdır." dedi.

İlçe merkezinde kavunlar sırıklara asılıp depolanırken Karakurt ve çevresinde hemen satış yapıldığını anlatan Güngör, "Köyün içinde traktör römorkları sıralı. Caddede pazar kurulmuştur. Vatandaş da kendi kavunun keser, oraya çeker, üzerine telefon numarasını yazar. Buradaki pazarın oluşumu o mahallenin o caddesindedir." diye konuştu.

Recep Şanlıtürk de 22 yıldır bölgeden kavun aldığını belirterek, Marmara Bölgesi'ne bu ürünleri pazarladığını ifade etti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Manisa Avrupa Birliği Marmara Bölgesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Burası Cennet Olmalı film analizi

"Burası Cennet Olmalı" film analizi

Türklerin kayıp kenti Togu Balık

Türklerin kayıp kenti "Togu Balık"

Emelden amele özlük dosyamız

Emelden amele özlük dosyamız

Nebevi çağrılar: 40 Hadis-i Şerif

Nebevi çağrılar: 40 Hadis-i Şerif

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan, Balıkesir’deki depreme ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:

Taşlar yerine oturuyor

Taşlar yerine oturuyor

10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

>