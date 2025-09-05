Fed üyeliğine aday gösterilen Miran, merkez bankasının bağımsızlığına olan bağlılığını yineledi

Miran, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenen oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı.

Senatonun onayını alması halinde Fed Yönetim Kurulu üyeliğinden geçen ay ayrılan Adriana Kugler'den boşalan koltuğa oturacak Miran'a, oturum sırasında, özellikle Fed'in bağımsızlığıyla ilgili endişelere dair yoğun sorular yöneltildi.

Miran, merkez bankasının bağımsızlığının ekonomi, finans piyasaları ve uzun vadede ülke yönetimi için son derece önemli olduğu konusunda hemfikir olduğunu ifade etti.

Başkan Trump'ın "hoşuna giden politik görüşleri" olduğu için kendisini aday gösterdiğini düşündüğünü belirten Miran, "Bu göreve atanmam onaylanırsa, Fed'in her zaman yaptığı gibi, ekonomik verilere ve ekonomik politikaların ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin kendi kişisel analizlerime dayanarak bağımsız hareket edeceğim, mümkün olan en iyi ekonomi politikasına ilişkin kendi değerlendirmeme dayanarak karar alacağım." diye konuştu.

- Onaylanması halinde Beyaz Saray'daki görevinden ücretsiz izin alacak

Miran, "Yönetimden herhangi biri sizden, faiz oranlarını düşürmek için resmi ya da gayriresmi olarak taahhütte bulunmanızı istedi mi?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

Atamasının onaylanması halinde halihazırda başkanlık görevini yaptığı Beyaz Saray'a bağlı Ekonomik Danışmanlar Konseyi'nden ayrılıp ayrılmayacağının sorulması üzerine ise Miran, görev süresinin kısalığını dikkate alarak ücretsiz izin alacağını belirtti.

Miran, aday gösterildiği görev süresinin dört buçuk ay olduğuna işaret ederek, "Eğer sadece birkaç ay değil de daha uzun bir süre için aday gösterilir ve onaylanırsam, kesinlikle istifa ederim." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay, Miran'ı 31 Ocak 2026'ya kadar görev yapmak üzere Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday göstermişti.

Trump, bu süreçte söz konusu görev için kalıcı bir aday belirlemek üzere çalışmaların devam edeceğini belirtmişti.

