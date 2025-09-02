Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi TKYB'den Çin Kalkınma Bankası ile 200 milyon dolarlık anlaşma

TKYB'den Çin Kalkınma Bankası ile 200 milyon dolarlık anlaşma

Yayınlanma Tarihi: 02.09.2025 09:10

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Çin Kalkınma Bankası (CDB) ile 200 milyon dolar tutarında finansman anlaşması imzaladığını duyurdu.

TKYB’den Çin Kalkınma Bankası ile 200 milyon dolarlık anlaşma

Bankadan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kredi, şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla kullandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, küresel ölçekte güçlü bir kalkınma finansmanı kuruluşu olan Çin Kalkınma Bankası ile kısa süre içerisinde ikinci kez işbirliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.

Öztop, gerçekleştirdikleri anlaşmanın CDB'nin Türkiye'ye duyduğu güveni, TKYB ile paylaşılan ortak vizyonun gücünü ve uzun vadeli işbirliklerine verilen önemi ortaya koyduğunu kaydetti.

Sağlanan 200 milyon dolarlık kredinin, şirketlerin işletme sermayesine katkıda bulunurken aynı zamanda, üretim ve istihdamın güçlenmesine de destek vereceğini anlatan Öztop, "TKYB olarak, reel sektörün yanında yer almaya ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için uluslararası iş birliklerini artırmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Çin Kalkınma Bankası Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Çin Kalkınma Bankası (

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Eylül ayında gerçekleşen tarihi olaylar

Eylül ayında gerçekleşen tarihi olaylar

Azerbaycan Türklerinin atası: Zeynelabidin Tagiyev

Azerbaycan Türklerinin atası: Zeynelabidin Tagiyev

Edebiyatımızın hüzün mevsimi: Eylül

Edebiyatımızın hüzün mevsimi: Eylül

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

Direniş silahı, mezhep silahı!

Direniş silahı, mezhep silahı!

Zalimlerin ortak özellikleri

Zalimlerin ortak özellikleri

>