Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Fed, kripto ve fintek faaliyetlerinde bankaları denetlemeye yönelik programını sonlandıracak

Fed, kripto ve fintek faaliyetlerinde bankaları denetlemeye yönelik programını sonlandıracak

Yayınlanma Tarihi: 16.08.2025 09:11

ABD Merkez Bankası (Fed), bankaların kripto para ve finansal teknoloji (fintek) alanındaki yenilikçi faaliyetlerini izlemek için başlatılan özel denetim programını sonlandıracağını duyurdu.

Fed, kripto ve fintek faaliyetlerinde bankaları denetlemeye yönelik programını sonlandıracak

Fed'den yapılan açıklamada, programı başlatan 2023 tarihli denetim mektubunun iptal edileceği bildirildi.

Açıklamada, Fed Yönetim Kurulunun bankalardaki belirli kripto ve fintek faaliyetlerini denetleme programını uygulamaya koyduğundan bu yana bu faaliyetler, bunlara ilişkin riskler ve bankaların risk yönetimi uygulamaları konusundaki bilgisini geliştirdiği ifade edildi.

Fed'in açıklamasında, bu bilgi birikiminin ve söz konusu faaliyetlerin denetiminin, standart denetim sürecine yeniden entegre edileceği kaydedildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
ABD Merkez Bankası ( Fed Yönetim Kurulunun Fed

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Kudüs’te Osmanlı izleri

Kudüs'te Osmanlı izleri

İyilik mafyası

İyilik mafyası

Osmanlı’da hapishaneler ve mimarileri

Osmanlı'da hapishaneler ve mimarileri

Cami ve türbeleriyle Doğu Türkistan

Cami ve türbeleriyle Doğu Türkistan

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Direniş silahı, mezhep silahı!

Direniş silahı, mezhep silahı!

Zalimlerin ortak özellikleri

Zalimlerin ortak özellikleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Kahreden istibdat

Kahreden istibdat

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

>