Çin’de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Temmuz 2025'te ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentte yeni ve ikinci el konut fiyatları geriledi.

Yeni konut fiyatları, "birinci kuşak kentler" olarak tanımlanan 4 megakent Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'da yıllık yüzde 1,1, "ikinci kuşak" olarak tanımlanan 31 büyük ölçekli kentte yüzde 2,8 ve "üçüncü kuşak" olarak tanımlanan 35 orta ölçekli kentte ise yüzde 4,2 geriledi.

İkinci el konut fiyatları da birinci kuşak kentlerde yıllık yüzde 3,4, ikinci kuşak kentlerde yüzde 5,6 ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 6,4 düştü.

Fiyat düşüşlerinin tüm kategorilerde, geçen aylara göre kısmen yavaşladığı gözlendi.

Çin'de gayrimenkul sektöründe yatırımlar ve konut satışlardaki düşüş eğilimi de sürüyor. Ülkede gayrimenkul yatırımları 2025'in ilk 7 ayında geçen yılın aynı döneminde kıyasla yüzde 12 gerilerken yeni konut satışları alan ölçüsü bakımından yüzde 4 azaldı.

- Yeni konut fiyatları 26 aydır düşüyor

Ülkede yeni konut fiyatları 26 aydır geriliyor. Hükümetin son aylarda piyasayı canlandırmaya yönelik attığı teşvik adımlarının beklenen etkiyi yaratmadığı gözleniyor.

Çin'de gayrimenkul sektörü ve emlak piyasasında Kovid-19 salgını ile başlayan daralma hala konut fiyatlarını baskılıyor.

Ülkede gayrimenkul yatırımları, 2023'te yüzde 9,6, 2024'te yüzde 10,6 azalmıştı.

Merkezi hükümet, konut piyasasını canlandırmak üzere kredi faizlerini ve asgari peşinat ödemelerini düşürürken yerel yönetimler, konut satışlarını teşvik için satış vergilerinin azaltılmasından düzenlemelerin gevşetilmesine ve satışların sübvanse edilmesine kadar birçok politika tedbirini açıklamıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.