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EKONOMİ

E-ticaret yapan kadın kooperatiflerine tek platformdan erişim imkanı

e- ticaret yapan kadın kooperatiflerine tek bir platform üzerinden erişim imkanı verecek uygulama devreye girdi.

E-ticaret yapan kadın kooperatiflerine tek platformdan erişim imkanı
Yayınlanma Tarihi: 6.7.2024 11:18:28 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 11:18

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, bu yıl "Kooperatifler Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek İnşa Eder" temasıyla kutlanan Uluslararası Kooperatifler Günü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kooperatiflerin sürdürülebilir kalkınma ve istihdamı artırmada önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Göktaş, kooperatiflerin geçmişten günümüze her daim toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlara çözüm üreten önemli kuruluşlar olduğunu ifade ederek, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü ile 81 ilde birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kadın kooperatifleri çalışma grupları aracılığıyla 910 çalıştay ve bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini belirten Göktaş, "Kadın, ülke olarak geleceğe güvenle bakabilmemizin anahtarıdır. Güçlü bir ülkenin temelinde kadınlarıyla güçlü bir toplum vardır. Bu kapsamda, 1012 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek olduk. Ürün geliştirme, gıda güvenirliği ve ürün hikayeleştirme gibi konularda 1200 kişiye eğitim verdik. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu faaliyetlerden, bugüne kadar yaklaşık 45 binden fazla kişi faydalandı." açıklamasını yaptı.

Göktaş, bakanlık olarak verdikleri danışmanlık hizmetiyle kadın kooperatiflerinin ürünlerinin bu topraklara has olduğunu gösteren "coğrafi işaret" almalarına kolaylık sağladıklarını vurguladı.

- "Ben de varım" uygulamasını kullanıma açıyoruz

"Kooperatifler e-ticaret ile daha güçlü" temasıyla e-ticaret yapan kadın kooperatiflerinin görünürlüklerini artırmalarına ve ekonomik yönden güçlenmelerine destek olduklarını belirten Göktaş, "Bu doğrultuda https://kadingirisimci.gov.tr/ web sitemizde bugün itibarıyla 'Ben de varım' uygulamasını kullanıma açıyoruz. Attığımız bu adım ile e-ticaret yapan kadın kooperatiflerinin web sayfalarına 'https://kadingirisimci.gov.tr/' adresinden ulaşılabilecek. Böylece e- ticaret yapan kadın kooperatiflerine tek bir platform üzerinden erişim imkanı getiriyoruz." bilgisini verdi.

Kooperatiflerin kadınlar için önemli olduğunu belirten Göktaş, "Bu kapsamda geçtiğimiz gün, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile 'IPARD Programına İlişkin İşbirliği Protokolü' imzaladık. Bu protokol ile TKDK tarafından kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerinin kırsal kalkınma desteklerinden daha etkin faydalanmalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, protokol kapsamında kırsalda yaşayan kadınlara ücretsiz "TKDK proje hazırlama eğitimi" verileceğini ifade ederek, "Bakanlık olarak ivme kazandırdığımız kadın girişimciliği çalışmalarını TKDK ile iş birliğinde daha da çok kadına ulaşarak yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle, tüm kooperatiflerin 6 Temmuz Uluslararası Kooperatifler Günü'nü kutluyorum." açıklamasında bulundu.

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Etiketler Uluslararası Kooperatifler Günü Mahinur Özdemir Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ticaret Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı Ben de Varım Kadın kooperatif TKDK

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