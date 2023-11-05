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EKONOMİ

Türkiye'de elektronik ticarette "kasım ayı çılgınlığı" başladı

ETİD Başkanı Çevikoğlu, "11 Kasım'da Bekarlar Günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Alışveriş Cuması ile 30 Kasım'da Siber Pazartesi dolayısıyla e-ticaret sitelerinde alışveriş oranları artacak." açıklamasında bulundu.

Türkiye’de elektronik ticarette kasım ayı çılgınlığı başladı
Yayınlanma Tarihi: 5.11.2023 16:31:00 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 16:59

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl geçen yıllardan farklı olarak tek güne sığdırılmaya çalışılan indirim konseptinin bir aya yayılacağını söyledi.

Türkiye'de elektronik ticarette "kasım ayı çılgınlığı" yaşanacağını dile getiren Çevikoğlu, "11 Kasım'da Bekarlar Günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Alışveriş Cuması ile 30 Kasım'da Siber Pazartesi dolayısıyla e-ticaret sitelerinde alışveriş oranları artacak. Böylece yapılacak indirimler sonrasında Türkiye'de kasım ayında 300-400 milyar liralık alışveriş yapılacağı tahmin ediliyor." diye konuştu.

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E-ticaret günleri kasım ayının tamamına yayılacak

Lojistik altyapılar üzerindeki yükü azaltmak, tüketici şikayetlerine ve gecikmelere sebep olmamak için e-ticaret günlerinin kasım ayının tamamına yayılacağını söyleyen Çevikoğlu, belirli saatlerde yapılacak özel indirimlerle tüketicilerin en iyi fırsatları yakalamalarının sağlanacağını anlattı.

Çevikoğlu, "Bu yıl geçen yılın kampanya dönemine göre yüzde 110'un üzerinde toplam bir hacim artışı bekleniyor. Türkiye'de beklenen toplam kampanya hacmi ise 300-400 milyar liranın üzerinde. E-ticaret sektörü, yılı yaklaşık 1,3 trilyon lirayla kapatacak." ifadesini kullandı.

E-ticaret sitelerinin farklı indirim kampanyaları düzenleyeceklerine işaret eden Çevikoğlu, teknolojiden modaya, anne/bebek ürünlerinden süpermarkete, ev dekorasyondan yapı marketine kadar birçok farklı kategoride saat başı indirimlerin yanı sıra sepet indirimlerinin planlandığını anlattı.

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Dolandırıcılara karşı dikkatli olunmalı

Tüketicileri dolandırıcılara karşı da uyaran Çevikoğlu, alışverişin en ideal olduğu zamanlarda spam ve kimlik avı uygulamalarının arttığını bildirdi.

Çevikoğlu, e-posta aracılığıyla iyi bir teklif veya indirim alındığında, gömülü bağlantının mutlaka incelenmesi gerektiğine, bazen görünen bağlantının yönlendirilen adresten farklı olabildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Böyle bir durumla karşılaşırsanız, teklif sayfasına resmi web sitesi aracılığıyla doğrudan erişin. Sadece resmi pazaryerleri aracılığıyla alışveriş yapın ve farklı açılış sayfalarına yönlendiriliyorsanız web adreslerine dikkat edin. Adres satıcının resmi adresinden farklıysa, yönlendirildiğiniz sitedeki teklifin gerçek olup olmadığını resmi web sayfasında arayarak kontrol edin."

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Sitelerin güven damgası kontrol edilmeli

Alışveriş yapılacak siteler için mutlaka SSL sertifikasının kontrol edilmesi uyarısında bulunan Çevikoğlu, söz konusu sertifikanın güvenli alışveriş için önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

Çevikoğlu, alışveriş yapılacak internet sitesinin Ticaret Bakanlığınca oluşturulan ve güvenilir e-ticaret sitelerine verilen güven damgasına sahip olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini de belirtti.

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Etiketler Siber Pazartesi E-TİCARET Türkiye SSL sertifikası 24 Kasım ekonomi eticarette eticaret trend e-ticaret dijital yapı market Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği

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