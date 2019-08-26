Dijital detoks nedir, nasıl yapılır? Dijital detoksun faydaları...
Telefonunuza en son ne zaman baktınız? Yaşadığınız her güzel anınızı neden paylaşma ihtiyacı duyuyorsunuz? Mutluluğunuz gerçekten aldığınız beğeni sayısıyla ölçülebilir mi? Bir tür bağımlılığa dönüşen dijital dünya, insanları rehin almaya devam ediyor ve "tedavi olunması gereken bir hastalığa" doğru götürüyor. Sizler için "Dijital detoks nedir? Dijital detoksun faydaları nelerdir? Dijital detoks nasıl yapılır?" madde madde listeledik.
Giriş Tarihi: 26.08.2019
15:55
Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
17:19
DİJİTAL DETOKS NEDİR, NASIL YAPILIR?
Sürekli başka insanların yaşamlarını izlemek ya da hayatımızdaki birçok iş için çeşitli aletlere bağlı ve bağımlı hale gelmek, vücut sistemimizde hiç de tahmin edemeyeceğiniz sonuçlar doğruyor. Ruhumuzda yaralar açan bu dijital kölelik,
gibi hastalıklara davetiye çıkarıyor. anksiyete*
Anksiyete: Anksiyete veya endişe, canlılarca deneyimlenen kaygı, korku, gerilim, sıkıntı halidir. Nedeni belli olmayan tedirginlik hali olarak da açıklanabilir.
DİJİTAL DETOKS NEDİR, NASIL YAPILIR?
Teknolojik dünyanın gelişmesi, bireyleri yalnızlaştırmaya iterken, onsuz hayat geçirme düşüncesi de giderek imkansız hale gelmeye başladı. İnsanların teknolojik aletler olmadan geçirdiği zaman artık yok denecek kadar az… Bir tür bağımlılığa dönüşen dijital dünya, insanları rehin almaya devam ederken, aynı zamanda da tedavi olunması gereken bir hastalığa doğru evriliyor. Peki, bu duruma bağımlılık diyerek geçmek mi gerekiyor yoksa teknolojiyi doğru yönetmenin anahtarlarının aranması mı gerekiyor?
DİJİTAL BAĞIMLILIĞIN ZARARLARI
Birçok çocuk Youtube'u ve diğer bazı uygulamaları okul olarak kullanıyor. Etrafımızda gözlerini açtığı anda İnstagram'a bakmadan güne başlamayan bireylerden tutun da; Twitter'da laf yetiştirmekten işine odaklanamayan insanları görmemek mümkün değil. Öyle ki
dijital dünya özellikle çocuk ve ergenlerde psikolojik travma, olumsuz kimlik gelişimi, kişilik bozuklukları, yalnızlaşma, yabancılaşma ve toplumsal olaylara karşı duyarsızlaşmaya neden oluyor.
DİJİTAL BAĞIMLILIĞIN ZARARLARI
Bireylerde hatırlamayı zorlaştırıyor. Bağımlılık etkisi yaratıyor. Kıskançlık ve yalnızlık duygularını tetikliyor. Empati duygusunu köreltiyor. Kronik uyku problemlerine yol açıyor. Derin düşünme ve analiz yapma gibi analitik eylemleri kısıtlandırıyor. Tüm bu sorunları yaşamamak ve teknolojiyi kontrollü kullanmak için günümüzde bir metod trend hale geldi: Dijital detoks... Peki nedir bu dijital detoks? Nasıl yapılır ve önemi nedir?
Dijital dünyaya dair bilinmesi gereken 10 kavram
Dijital detoks, belirli bir zaman içinde
akıllı telefon, bilgisayar, tablet ve internet kullanımından arınmak için yapılan bir çeşit bilinçli yoksunluk uygulaması. Dijital detoks, genel olarak bilinen detoks kavramından farklı değil ve asıl amaç zararlı olandan arınıp, dengelenmek; beyni bir nevi resetlemek ve normal fonksiyonlarını geri kazandırmak.