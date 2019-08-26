Dijital detoks nedir, nasıl yapılır? Dijital detoksun faydaları...

Sürekli başka insanların yaşamlarını izlemek ya da hayatımızdaki birçok iş için çeşitli aletlere bağlı ve bağımlı hale gelmek, vücut sistemimizde hiç de tahmin edemeyeceğiniz sonuçlar doğruyor. Ruhumuzda yaralar açan bu dijital kölelik, anksiyete* gibi hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Anksiyete: Anksiyete veya endişe, canlılarca deneyimlenen kaygı, korku, gerilim, sıkıntı halidir. Nedeni belli olmayan tedirginlik hali olarak da açıklanabilir.