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DÜNYA

Kuzey Kore, Japonya'yı gelecek hafta uydu fırlatacağı konusunda bilgilendirdi

Kuzey Kore, gelecek hafta başında uydu taşıyan roket fırlatacağı konusunda Japonya'yı bilgilendirdi.

Kuzey Kore, Japonya’yı gelecek hafta uydu fırlatacağı konusunda bilgilendirdi
Yayınlanma Tarihi: 27.5.2024 13:32:32 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 13:32

Kyodo News'in haberine göre Japonya Sahil Güvenliği, Kuzey Kore'nin fırlatma planına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin gelecek hafta başında "uydu roketi" fırlatma planı konusunda kendilerini bilgilendirdiği ifade edildi.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Kuzey Kore'nin fırlatmaya hazırlandığı uyduya ilişkin bilgi toplanması ve analiz edilmesi talimatını verdi.

Kuzey Kore, roket fırlatma kararını Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Çin Başbakanı Li Çiang'ın Seul'de düzenlenen zirvede bir araya gelmesinin ardından duyurdu.

Kuzey Kore, 21 Kasım 2023'te Güney Kore'ye doğru casus uydu taşıyan roket fırlatmıştı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, bu yıl 3 casus uydu daha fırlatacaklarını duyurmuştu.

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Etiketler Yoon Suk Yeol Li Çiang Seul Kim Jong Un Kişida Fumio Güney Kore Japonya Çin Japonya Sahil Güvenliği Fumio Kişida Kyodo News Güney Kore Devlet Kuzey Kore

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