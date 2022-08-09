İnsanlığın ölüşü: Hiroşima

İkinci Dünya Savaşı'nın son demlerinin yaşandığı günlerde dünya yeni bir travmanın eşiğine dayandı. Pasifik muharebelerinin sıcaklığının arttığı zaman diliminde ABD, Japonya'ya 3 gün içinde 2 atom bombası atarak dünya tarihinin o güne dek görülen en büyük katliamlarından birini gerçekleştirdi. 6 Ağustos'ta Hiroşima’ya, 9 Ağustos'ta Nagazaki’ye atılan atom bombası binlerce kişinin ölümüne sebep oldu.

🔸 İkinci Dünya Savaşı hiç şüphesiz o zamana kadar olan dünya tarihinde en fazla ölümün yaşandığı savaşlardan birisiydi. Modern dünya üzerinde hakimiyet kurmaya çalışan güçlerin kıyasıya mücadele verdiği süreç, milyonlarca masum insanın bir hiç uğruna yaşama haklarının ellerinden alınmasına sebep oldu.

🔸 Toplamda elli milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği bu acımasız savaş, o güne dek görülmemiş savaş stratejileri ve savaş aletlerinin de kullanıldığı bir muharebeydi.

🔸 Savaşın iki tarafında da dominant güçler bulunuyordu. Almanlar yıldırım harekatı ile Paris'e girdiklerinde bu kanlı savaşın sona erdiği düşünüldü ancak uzun süre savaşın uzağında duran ABD, son anda savaşa dahil olma kararı alarak elindeki güçleri kullanmaya başladı.

🔸 Müttefikler Kuvvetler ile Japonya arasında anlaşma sağlanamayan bazı konular savaşın daha da uzamasına sebep oluyordu.

🔸 Müttefikler lehine savaşa dahil olan ABD, aradaki dengeyi tamamen yok eden dağıtıcı bir kuvvetti. ABD'nin savaşa dahi olmasının sadece iki hafta kadar sonrasında, 26 Temmuz 1945'te Müttefikler Japonya'ya ''Potsdam Demeci'' olarak bilinen çağrıyı gönderdi.

🔸 Savaşın sonlanmasını ve Japonya'nın teslim olması gerektiğini bildiren bu demece Japonya ret talebi verdi ve savaş kaldığı yerden devam etti.

🔸 Japonya'nın teklifi kabul etmemesi üzerine ABD, 6 Ağustos sabahı Hiroşima kentine dünya tarihinde ilk kez kullanılan atom bombasını attı. Bu atom bombasının tesiriyle Hiroşima'nın %70'i yok oldu ve o yıl atom bombasının devam eden radyoaktif etkisiyle 140 bin kişi hayatını kaybetti.

🔸 Hiroşima'ya atılan atom bombasının yıkıcı etkisinin oluşturduğu büyük travma devam ederken sadece 3 gün sonra 9 Ağustos'ta ABD Japonya'nın önemli şehirlerinden Nagazaki'ye ikinci atom bombasını attı.

🔸 Bombaların atılmasının ardından tıbbi yardım alamayan çok sayıda yaralı ölüme terk edilirken, şehre yardım götüren insanlar da bomba sonrası oluşan radyoaktif yağmura maruz kalarak can verdi.

🔸 Nagazaki'ye atılan bombanın yıkım gücünü şehrin etrafını çevreleyen tepeler sınırlarken, şehirde ilk aşamada 70 bine yakın kişi öldü. Böylece Nagazaki şehrinin de yarısı yok oldu.

🔸 Atom bombaları Japonya'nın geleceğini çok büyük bir ölçüde etkiledi. Bölgede atom bombası on yıllar boyunca etkisini hissettirdi. Bombanın atılmasından sonra doğan çocuklar dahi bu akıl almaz savaş suçunun masum mağdurları oldular.

🔸 Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarından sağ kurtulanlar da oldu. "Hibakuşa" olarak adlandırılan bu insanlarda da kanser, şekil bozukluğu gibi çeşitli tedavisi zor hastalıklar ortaya çıktı. Binlerce insa Hiroşima'dan sağ kurtulsa bile sağlıklı bir ömür sürdüremedi.

🔸 O zamana kadar var olan en güncel teknoloji ile üretilen ve bir halkın üzerine atılan bu iki bomba, Amerikan emperyalizminin bitmek bilmez vahşetini ve kan emiciliğini en korkunç şekilde dünyaya gösterdi.

🔸 Bu bombalar ayrıca Dünya Savaşı'ndan sonra oluşacak düzen için de bir gösteri amacı taşıdı. ABD bu bombalarla adeta, "bize itaat etmezseniz sonunuz bu şekilde olur" mesajını dünyaya deklare etti.