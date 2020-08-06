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  • Hiroşima ve Nagazaki'ye neden atom bombası atıldı? Hiroşima'da kaç kişi öldü?

Hiroşima ve Nagazaki'ye neden atom bombası atıldı? Hiroşima'da kaç kişi öldü?

İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik muharebelerinde ABD, Japonya'ya 3 gün içinde 2 atom bombası attı. 6 Ağustos'ta Hiroşima, 9 Ağustos'ta Nagazaki şehirlerinin bombalanmasının üzerinden 75 yıl geçti. "Little Boy" adlı bomba Hiroşima'nın yüzde 70'ini yok etmiş, "Fat Man" isimli bomba ise Nagazaki'nin yarısını küle çevirmiş; Japonya'ya göre yarım milyon insanın ölümüne sebep olmuştu. Ancak ilerleyen yıllarda bu bombaların etkisinin bununla sınırlı kalmayacağı anlaşıldı. Peki, bombaların insan sağlığına etkisi ne oldu? Hiroşima ve Nagazaki'ye neden atom bombası atıldı? Hiroşima'da kaç kişi öldü? ABD'nin gerekçesi neydi?

Giriş Tarihi: 06.08.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 10:09
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HİROŞİMA VE NAGAZAKİ'YE GİDEN SÜREÇTE NELER YAŞANDI?
HİROŞİMA VE NAGAZAKİ'YE GİDEN SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Çin ve ABD liderlerinin Temmuz 1945 sonundaki "Potsdam Bildirisinde" teslim olma çağrısında bulunduğu Japonya önce sessiz kaldı.

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‘ANLAŞMALI BARIŞ TEKLİFİ YAPILDI
‘ANLAŞMALI BARIŞ TEKLİFİ YAPILDI

Bildiriye karşı "şartsız teslim olunamayacağını" ilan eden Tokyo yönetimi, aynı yılın ağustos ayı başında İttifak cephesine "anlaşmalı barış" teklifi yaptı.

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JAPONYA’YA 3 GÜNDE 2 ATOM BOMBASI ATILDI
JAPONYA’YA 3 GÜNDE 2 ATOM BOMBASI ATILDI

Japonya'nın, teklifi kabul etmemesi üzerine ilk bomba 6 Ağustos sabahı Hiroşima kentine atıldı. İkinci bomba ise 9 Ağustos'ta öğlene doğru Nagazaki şehrine atıldı.

İnsanlık tarihindeki en büyük katliamlar

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BOMBALARIN ARDINDAN JAPONYA TESLİM OLDU
BOMBALARIN ARDINDAN JAPONYA TESLİM OLDU

İki şehrin yerle bir edilmesi sonucu Japonya "Shouwa" dönemi İmparatoru Hirohito, 15 Ağustos'taki mesajında ülkesinin koşulsuz teslim olduğunu ilan etti.

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BOMBA HİROŞİMA'NIN YÜZDE 70'İNİ YOK ETTİ
BOMBA HİROŞİMA'NIN YÜZDE 70'İNİ YOK ETTİ

Uranyum katkılı atom bombası, merkezinde 3 bin santigrat derece ısı oluşturarak 1,5 kilometre çapındaki alanda her yeri dümdüz etti.

Hiroşima'nın yüzde 70'ini yok eden bomba, 1945 yılı sonuna dek ise 140 bin kişinin ölümüne yol açtı.

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