Hiroşima ve Nagazaki'ye neden atom bombası atıldı? Hiroşima'da kaç kişi öldü?

İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik muharebelerinde ABD, Japonya'ya 3 gün içinde 2 atom bombası attı. 6 Ağustos'ta Hiroşima, 9 Ağustos'ta Nagazaki şehirlerinin bombalanmasının üzerinden 75 yıl geçti. "Little Boy" adlı bomba Hiroşima'nın yüzde 70'ini yok etmiş, "Fat Man" isimli bomba ise Nagazaki'nin yarısını küle çevirmiş; Japonya'ya göre yarım milyon insanın ölümüne sebep olmuştu. Ancak ilerleyen yıllarda bu bombaların etkisinin bununla sınırlı kalmayacağı anlaşıldı. Peki, bombaların insan sağlığına etkisi ne oldu? Hiroşima ve Nagazaki'ye neden atom bombası atıldı? Hiroşima'da kaç kişi öldü? ABD'nin gerekçesi neydi?