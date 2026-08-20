TEKNOFEST 2026 kapsamında 20-23 Ağustos tarihleri arasında Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye'nin denizcilik, su altı teknolojileri ve savunma sanayisindeki gelişmiş kabiliyetlerini bir araya getirecek. Bu kapsamlı etkinlikte, Türk Deniz Kuvvetlerinin farklı sınıflardaki platformlarından insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler sergilenecek. 4 gün sürecek festival boyunca İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, İnsansız Deniz Aracı Yarışması ve Su Altı Roket Yarışması gibi teknoloji yarışmaları düzenlenecek.

TEKNOFEST Mavi Vatan'da toplam 37 farklı donanma unsur ve platformu ziyaretçilerle buluşacak. TCG Barbaros, TCG Salihreis, TCG Turgutreis, TCG Kemalreis, TCG Derya, TCG Tufan, TCG Akçay, TCG Alemdar, TCG İstanbul, TCG Oruçreis, TCG Burgazada, TCG İmbat, TCG Amasra, TCG Sancaktar ve TCG Kalkan gibi önemli deniz platformları sergilenecek. Cumhuriyet tarihinin simge deniz araçlarından TCG Savarona ile Müze Gemi Yavuz da etkinlik alanında yer alacak. Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'nun da festivalde sergilenmesiyle ziyaretçiler, farklı sınıf ve görevlerdeki su üstü platformları, denizaltılar ve insansız deniz sistemlerini aynı etkinlik alanında görme fırsatı bulacak. ULAQ, SANCAR, MARLIN ve SALVO gibi insansız deniz araçları da festival kapsamında tanıtılacak.

Milli Denizaltı (MİLDEN) Test Bloğu'nun sergilenmesi, etkinliğin en önemli başlıklarından biri olacak. Hava araçları bölümünde Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, SH-70 Seahawk helikopteri ve AH-1W platformu bulunacak. Savunma sistemleri arasında Pirana, BARKAN 2, LEVENT, TUFAN, BAHA ve BULUT yer alırken, ÇELİKKUBBE kapsamında SİPER, HİSAR, GÜRZ, KORKUT ve GÖKSUR unsurları da sergilenecek. ASELSAN, BAYKAR, HAVELSAN, STM, ROKETSAN, TUSAŞ, TEI, MKE, ASFAT, ASPİLSAN, FNSS ve T3 Vakfı gibi savunma sanayisi şirketleri stantlarında ürünlerini tanıtacak. SAT ve SAS timleri özel gösteriler düzenleyecek, Deniz Hava Komutanlığı ve İHA uçuş gösterileri her gün yapılacak. Festival programında Mavi Vatan Halat Çekme Yarışı, Mavi Vatan El İncesi Atma Yarışı, yüzme yarışları ve Dragon Kürek Yarışı gibi denizcilik sporları da yer alıyor. Kapanış töreninde Müze Gemi Yavuz'un açılışı ve Bayraktar Kalkan DİHA'nın envantere alınması gerçekleştirilecek.

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