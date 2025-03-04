Kara ATMACA atışlı test faaliyetinde rekor tazeledi

Firmanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "En uzun menzilli seyir füzemiz Kara ATMACA UM, atışlı test faaliyetinde en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu yeniledi. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de ROKETSAN'ın paylaşımını kendi sosyal medya hesabında alıntıladı.

Kara ATMACA'nın, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu başarıyla tamamlayarak kendi rekorunu bir kez daha kırmasının, Türk savunma sanayisinin mühendislik kabiliyetlerini, teknolojik yetkinliğini ve stratejik caydırıcılığını gözler önüne serdiğini vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"Her başarılı test atışı, milli teknoloji ekosistemimizin gücünü ve ülkemizin bağımsız savunma sanayi vizyonunu pekiştiriyor. Bu süreçte emek veren Başkanlığımız personelini, ROKETSAN ekibini ve tüm alt yüklenicilerimizi tebrik ediyorum."

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de paylaşımında, "Kara ATMACA'mız atışlı test faaliyetinde rekor tazeledi. Seyir füzemiz ATMACA UM, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu başarıyla tamamlayarak, sahadaki güvenirliğini ve caydırıcı gücünü bir kez daha kanıtladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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