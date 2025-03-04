Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Kara ATMACA atışlı test faaliyetinde rekor tazeledi

Kara ATMACA atışlı test faaliyetinde rekor tazeledi

Yayınlanma Tarihi: Mart 04, 2025 10:04

ROKETSAN firmasınca geliştirilen Kara ATMACA, atışlı test faaliyetinde en uzun menzilli ve süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu tazeledi.

Kara ATMACA atışlı test faaliyetinde rekor tazeledi

Firmanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "En uzun menzilli seyir füzemiz Kara ATMACA UM, atışlı test faaliyetinde en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu yeniledi. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de ROKETSAN'ın paylaşımını kendi sosyal medya hesabında alıntıladı.

Kara ATMACA'nın, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu başarıyla tamamlayarak kendi rekorunu bir kez daha kırmasının, Türk savunma sanayisinin mühendislik kabiliyetlerini, teknolojik yetkinliğini ve stratejik caydırıcılığını gözler önüne serdiğini vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"Her başarılı test atışı, milli teknoloji ekosistemimizin gücünü ve ülkemizin bağımsız savunma sanayi vizyonunu pekiştiriyor. Bu süreçte emek veren Başkanlığımız personelini, ROKETSAN ekibini ve tüm alt yüklenicilerimizi tebrik ediyorum."

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de paylaşımında, "Kara ATMACA'mız atışlı test faaliyetinde rekor tazeledi. Seyir füzemiz ATMACA UM, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu başarıyla tamamlayarak, sahadaki güvenirliğini ve caydırıcı gücünü bir kez daha kanıtladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
kara Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Haluk Görgün Murat İkinci roketsan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri - I. Bölüm

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri - I. Bölüm

Türk savunma sanayisinin öncüsü: Nuri Killigil Paşa

Türk savunma sanayisinin öncüsü: Nuri Killigil Paşa

Üç Aylar’da Ne Okuyalım Bölüm 2: Ramazan’da Ne Okuyalım? I Kitap Dedektifi

Üç Aylar'da Ne Okuyalım Bölüm 2: Ramazan'da Ne Okuyalım? I Kitap Dedektifi

Kelime-i Şehâdetin Konusu: Mümin Neye Şahitlik Eder?

Kelime-i Şehâdetin Konusu: Mümin Neye Şahitlik Eder?

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri büyük ölçüde azalttığını saptadı

Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri "büyük ölçüde" azalttığını saptadı

28 Şubat’ın psikolojik etkileri

28 Şubat'ın psikolojik etkileri

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

PODCAST I Fergana Vadisi’nin önemi

PODCAST I Fergana Vadisi'nin önemi

Daima Filistin

Daima Filistin

PODCAST I Kudüs’ün üç sultanı

PODCAST I Kudüs'ün üç sultanı

>