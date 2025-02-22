Türkiye’nin teknoloji girişimleri Katar’da yatırımcılarla buluşacak

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan (BAKA) yapılan açıklamaya göre, "Web Summit Qatar 2025" etkinliklerine Türk teknoloji girişimlerinin ortak katılımı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı 5 kalkınma ajansının işbirliğiyle sağlanıyor.

Bu kapsamda Ankara, İstanbul, Batı Akdeniz, İzmir ile Bursa-Eskişehir-Bilecik kalkınma ajansları işbirliğiyle global pazarlara açılmayı hedefleyen 100'ü aşkın Türk teknoloji girişimi, Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha'da düzenlenecek global etkinliklere katılıyor.

Bu organizasyonlardan "Web Summit Qatar 2025", 23-25 Şubat'ta Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kalkınma ajanslarının koordinasyonunda 24 Türk teknoloji girişimi, "Web Summit Qatar 2025" etkinliğinde geleceği şekillendiren ürünlerini tanıtacak.

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini, girişimcileri, yatırımcıları ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek etkinlikte 180 ülkeden 25 binin üzerinde katılımcı, 600'den fazla yatırımcı, 1500'ün üzerinde girişim, 300'den fazla konuşmacı ve 600 medya mensubu yer alacak.

Türk girişimciler yapay zeka, robotik, yenilenebilir enerji, dijital sağlık, oyun teknolojileri, otomotiv sektörü, 3D yazıcı teknolojileri, yazılım, kozmetik teknolojileri ve lojistik gibi alanlarda geleceği şekillendiren ürünlerini tanıtacak.

Organizasyon öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Web Summit Kurucusu ve CEO'su Paddy Cosgrave, Web Summit Qatar 2025'e güçlü bir destek olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın ağırlık merkezi doğuya doğru hareket ediyor ve Katar 21. yüzyıl için inanılmaz derecede iyi bir konumda. Çok küçük bir ülke olmasına rağmen, küresel meselelerde önemini şimdiden gösteriyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe katılacak Türk şirketleri, ürün ve hizmetlerini uluslararası bir platformda tanıtma fırsatı bulacak ve global yatırımcılarla bir araya gelerek işbirliği imkanlarını değerlendirecek.

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