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BİLİM-TEKNOLOJİ

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Şeker'den "Türk dünyası birliği" mesajı:

- "Dilimizi, folklorumuzu, sanatımızı ve tarihimizi koruyarak ve bunları geliştirerek, Türk dünyasının birliğini ve kültürel zenginliğini sürdürebiliriz"

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Şeker’den Türk dünyası birliği mesajı:
Yayınlanma Tarihi: 15.3.2024 10:33:30 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 10:33

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türk dünyasının birliği ve kültürel zenginliğinin, ülkenin dilinin, sanatının ve tarihinin korunup geliştirilerek sürdürülebileceğini belirtti.

Akademiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeker, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "UNESCO Perspektı̇finden Türk Dünyası Tarı̇hi ve Kültürel Mı̇rasının İncelenmesı̇ ve Korunması Konferansı"nda konuştu.

Şeker, Türk kültürünün tarih boyunca zengin bir miras oluşturduğunu ve bu mirasın, geniş coğrafyalara yayılan Türk halklarının ortak kimliğinin temel taşları olduğunu ifade etti.

Şeker, 2014'te başlattıkları "Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi"nin, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde sürdürüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Projemiz, değerli eserlerin kütüphanelerdeki atıl durumlarından kurtarılarak bilim ve kültür insanlarımız ile gelecek kuşakların istifadesine sunma amacını taşıyor. Bu amaç doğrultusunda, yeni nesillerin geçmişin önemli değerleri olan Türk bilim insanlarını tanımaları ve onlara hak ettikleri değeri vermeleri sağlanıyor. Bir nevi gençlerimize öz güven kaynağı oluşturuyoruz. Dilimizi, folklorumuzu, sanatımızı ve tarihimizi koruyarak ve bunları geliştirerek, Türk dünyasının birliğini ve kültürel zenginliğini sürdürebiliriz."

Tüm dünyada artan küresel gerilimlerin ülkeleri zorunlu işbirliklerine zorladığına dikkati çeken Şeker, böylece Türk dünyası arasındaki işbirliğinin öneminin daha da belirgin hale geldiğini belirtti.

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Etiketler Bakü Azerbaycan Muzaffer Şeker Türk Dünyası Tarıhi Türk İslam Bilim Kültür Mirası Projesi UNESCO Türk Türk kültürünün

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