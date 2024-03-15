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BİLİM-TEKNOLOJİ

Bayraktar AKINCI, IIR Güdümlü MAM-T ve TV Güdümlü MAM-L atış testini başarıyla gerçekleştirdi

- Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar: - "Türkiye'nin en çok ihraç edilen mühimmatları olan lazer güdümlü mini akıllı mühimmatlar, önemli bir eşiği daha geçerek bulut üstü vuruş kabiliyetine kavuştu"

Bayraktar AKINCI, IIR Güdümlü MAM-T ve TV Güdümlü MAM-L atış testini başarıyla gerçekleştirdi
Yayınlanma Tarihi: 15.3.2024 10:27:06 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 10:23

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Roketsan'ın geliştirdiği IIR (Görüntüleyici Kızılötesi) Güdümlü MAM-T ve TV Güdümlü MAM-L atış testini başarıyla tamamladı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, Türkiye'nin en çok ihraç edilen mühimmatları olan lazer güdümlü mini akıllı mühimmatların, önemli bir eşiği daha geçerek bulut üstü vuruş kabiliyetine kavuştuğunu belirterek, "Bayraktar AKINCI'dan yapılan IIR Güdümlü MAM-T ve TV Güdümlü MAM-L Atış Testi başarıyla tamamlandı." ifadesini kullandı.

Bayraktar AKINCI dün Roketsan'ın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği süpersonik füze atış testini de başarıyla tamamlamıştı.

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Etiketler roketsan Türkiye Bayraktar AK Haluk Bayraktar bayraktar

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