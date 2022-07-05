Bu yıl ilk defa gerçekleşen TEKNOFEST Girişim Programı’nın tanıtım etkinliğine, TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve T3 Vakfı Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar ve Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı katıldı. Gençlerle buluşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı yardımcısı açıklamalarda bulundu.

Bu yıl ilk defa düzenlenen TEKNOFEST Girişim Programı'nın tanıtım etkinliğine, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve T3 Vakfı Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, törende yaptığı konuşmada, Milli Teknoloji Hamlesi'nin, Türkiye'nin hedeflerine yürümesinde çok önemli bir kaldıraç olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin otomobili Togg'un sadece bir otomobil markası olmadığına dikkati çeken Kacır, Togg'un, mobilitenin dönüşümüne liderlik ederken belki kendisinden de büyük start-up'ların doğmasına, büyümesine vesile olacak bir kaldıraç olacağını söyledi.

TEKNOFEST Girişim Programı'nın Türkiye'nin yüksek teknoloji alanındaki girişim ekosistemine eşsiz katkılar sunacağını ifade eden Kacır, "TEKNOFEST yarışmacılarımıza birtakım sorular sorduk. TEKNOFEST'e katılım amacımız neydi, dedik. Yüzde 66'sı takım çalışması gerçekleştirmek, yüzde 61'i akademik gelişim göstermek derken, hiç de azımsanmayacak bir oran, yüzde 57'sinin girişime dönüştürerek bir şirket kurmak dediğini gözlemledik." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'e katılanların yüzde 67'sinin projelerini devam ettirme iradesi gösterdiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Biz potansiyelimizin ne kadar büyük olduğunu aslında verilen bu cevaplarda gördük. Yani TEKNOFEST yarışmalarına katılan on binlerce gencimiz, bu yarışmaları okulda gerçekleştirdikleri sıradan sayılabilecek projelerden çok farklı görüyor. Bu yarışmalarda elde ettikleri deneyimle, kurdukları takımla teknoloji girişimleri kurmak ve Türkiye'nin hatta insanlığın geleceğine imza atmak istiyor. Sayısal olarak baktığımızda da aslında potansiyelimiz, Türkiye'nin geleceğini de dönüştürebilecek çok büyük bir ölçeğe işaret ediyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 600'e yakın teknoloji gelişimi yola çıkıyor. TEKNOFEST ölçeğine baktığımızda ise geçtiğimiz yıl sadece bir yılda TEKNOFEST yarışmalarında lise ve üstü seviyede finallere kalan takım sayısı 1650. Dolayısıyla bu takımların üçte birini dahi teknoloji girişimine dönüştürebilirsek Türkiye'nin girişim kapasitesini en az ikiye katlamış olacağız. Belki daha da önemlisi pek çok teknoloji girişiminin cesaret edemediği alanlara, derin teknoloji alanlarına yönelmiş çok sayıda teknoloji girişiminin doğmasına imkan sağlayacağız."

TEKNOFEST Girişim Programı'nda adaylara sağlanacak destekler hakkında bilgi veren Kacır, destekler sayesinde girişimlerin büyümesinin ve adım adım küreselleşmesinin hedeflediğini belirtti.

"Milli Teknoloji Hamlesi dünya barışına katkı sunacak"

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da her ülkenin kendi birikim ve altyapısına göre teknolojik gelişimini tanımladığını belirterek "Türkiye de büyük hedefleri olan bir ülke olarak, başkalarının kendilerine göre tanımladıkları stratejilere ayak uydurmak yerine, kendi ihtiyaçlarını ve önceliklerini ortaya koyan bir stratejiyle yola çıkabilirdi. İşte bu bütün stratejinin adı da Milli Teknoloji Hamlesi." açıklamasında bulundu.

Haluk Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türkiye'nin hür ve egemen bir devlet olarak varlığını güçlendirirken, Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte seslendirdiği adalet ve merhamet ilkelerine bağlı kalarak dünya barışına katkı sunacak bir strateji olduğunu vurguladı.

T3 Vakfı çalışmalarının hiçbirini birbirinden bağımsız programlar şeklinde kurgulamadıklarını belirten Bayraktar, TEKNOFEST Girişim Programı'yla da TEKNOFEST'te yarışan fikirlerin ürüne dönüştürülmesi ve ticarileştirilmesine yönelik destek sağlayacaklarını dile getirdi.

"Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, girişimlere maddi destek olacak"

Tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarının sorularına yanıt veren TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST'in ilk başladığı yıldan itibaren yüksek teknoloji içeren yarışmalarından bir anlamda çıkacak sonuç olarak gördüğümüz, meyvesi olarak gördüğümüz girişimcilere destek programını açıkladık." ifadelerini kullandı.

018'den bu yana TEKNOFEST'teki teknoloji yarışmalarına her yıl katlanarak artan bir ilgiye şahit olduklarını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Sağlıkta yapay zekadan, robotik taksiye, bunun yanında model uydu yarışmalarından akıllı ulaşıma çok geniş bir yelpazede düzenleniyor yarışmalarımız. Geçen yıl bu yarışmalara 200 bin öğrenci başvurmuştu, bu yıl ise 500 binden fazla öğrencimiz bu yarışmalara başvurdu. Bu teknoloji yarışmaları aynen ülkemizin insansız hava araçlarında dünyada destan yazdığı gibi ufak bir girişim olarak başlayıp bugün dünya markası haline gelmiş SİHA'larımızda olduğu gibi, teknolojinin tüm alanlarında çok daha geniş bir yelpazede tüm sivil alanlarında yüksek teknoloji üreten benzer girişimleri çıkarmayı hedefliyordu. Bugün bu hedefe, bir adım daha bu programla birlikte yaklaşmış olduk."

TEKNOFEST'te yarışanların bir kısmının halihazırda kendi girişimlerini kurduklarını aktaran Bayraktar, "TEKNOFEST yarışmalarında bilinçsiz olan genç kardeşlerimize de girişimlerini kurup hem maddi anlamda hem mentorluk anlamında destek olmak maksadıyla biz TEKNOFEST Girişim Programı'na başlamıştık. Aylardır bu girişimcilerimiz eğitim alıyorlardı. Bugün de seçilen girişimlerle birlikte hem ön kuluçka hem de hızlandırma programı kapsamında girişimcilerimizin hikayelerini dinledik. Onların hikayelerini destekleyecek unsurları, yatırımcı desteklerini bulmak üzere bu programı başlattık. Birkaç ay boyunca eğitimler devam edecek. Bir yandan da Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımız aynı zamanda bu girişimlere maddi destek olacak." diye konuştu.

Programa 444 başvuru yapıldı

Toplantıda verilen bilgilere göre, T3 Girişim Merkezi olarak TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalara katılmış teknoloji odaklı, ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip, üniversite ve üniversite üzeri seviyedeki ekiplerin proje fikirlerini sürdürülebilir bir modelde ve hızlı bir şekilde ticari faaliyete dönüştürmelerini amaç edinerek TEKNOFEST Girişim Programı başlatıldı.

Bu kapsamda hayata geçirmek istediği iş fikri olan, alacağı destekler ile fikrini olgunlaştırarak girişime dönüştürmek isteyen ekiplere 100 bin lira hibe destekli Ön Kuluçka Programı ve geliştirdikleri projeler ile halihazırda kurmuş oldukları bir şirketi olan ekiplere 200 bin lira hibe destekli Hızlandırma Programı olmak üzere 2 farklı program hazırlandı.

Üniversite ve üniversite üzeri seviyedeki ekiplere hibe desteğinin yanı sıra girişimcilik eğitimlerinden alanında uzman ve yönetici mentor görüşmelerine, ofis ve patent desteğinden yatırımcı ve iş birliği görüşmelerine kadar 12 farklı alanda destek sağlanacak.

TEKNOFEST Girişim Programı'nın 1. Dönemi için Ön Kuluçka Programı'na 333, Hızlandırma Programı'na 111 olmak üzere toplamda 444 başvuru alındı. Değerlendirmeler sonucunda 5'i Hızlandırma, 39'u Ön Kuluçka olmak üzere 44 girişim seçildi.

Öte yandan etkinlikte Hızlandırma Programı'na seçilen Alaca Maker, Blindar ArGe, Degz Robotics, Sanal Clinic ve Ocalis takım temsilcileri iş fikirlerini katılımcılara anlattı.