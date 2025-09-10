MEB, "Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete" konulu yarışmalar düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri arasında "Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülecek yarışma, ilkokullarda resim, resmi ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında ise resim, şiir ve kompozisyon dallarında gerçekleştirilecek.

"Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete" konulu yarışma ile Milli Mücadele'nin ve Cumhuriyet'in ilanının köklü hatırasının yaşatılması, öğrencilerde milli birlik ve beraberlik duygusunun pekiştirilmesi, Cumhuriyet'in hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir yönetim biçimi olduğunun kavratılması amaçlanıyor.

Ayrıca yarışma ile Cumhuriyet'i koruyacak, yaşatacak ve ülkesine sahip çıkacak bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sunulması hedefleniyor.

- Sonuçlar 23 Ekim'de duyurulacak

Yarışma süreci, 1-5 Eylül'de iller tarafından okullara duyuru yapılmasıyla başladı. 8-12 Eylül'de okul müdürlüklerince öğrencilere duyurular gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin hazırladığı eserler 22-26 Eylül'de okul komisyonlarınca değerlendirilecek ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek. İlçe aşamasının ardından seçilen eserler, 29 Eylül-3 Ekim'de il milli eğitim müdürlüklerine ulaştırılacak. İl birincileri en geç 14 Ekim'de Bakanlığa gönderilecek.

Bakanlık Seçici Kurulu eserleri 20-22 Ekim'de inceleyecek, sonuçlar ise 23 Ekim'de ilan edilecek. Yarışmada dereceye giren öğrenciler için ödül töreni ve eser sergisi, 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek.

Her dalda dereceye giren öğrencilere ödül verilecek ve öğrenciler velileriyle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'daki törene davet edilecek.

