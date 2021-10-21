Kocaeli’deki meslek lisesinden, mezunlarına kimya sektöründe iş garantisi

Kocaeli Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı tarafından 2018'de açılan GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 13 laboratuvarıyla eğitim verdiği öğrencilerine kimya sektöründe iş garantisi veriyor.

Kocaeli Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM OSB) Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı tarafından 2018'de açılan GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), 13 laboratuvarıyla eğitim verdiği öğrencilerine kimya sektöründe iş garantisi veriyor.

Kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar, sanayi kenti Kocaeli'nin ihracatında ön sıralarda yer alıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, şehrin 9 aylık ihracatında kimya sektörü 3 milyar 145 milyon 119 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Kimya alanında üretim yapan firmaların bulunduğu GEBKİM OSB Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı tarafından 2018 yılında Dilovası ilçesinde GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi faaliyete geçirildi.

Lise, 8 kimya, 4 endüstriyel otomasyon, 1 de bilgisayar laboratuvarı, üretim tesisi ve bu tesise bağlı kalite kontrol birimi, atölyesi, konferans salonu, 10 bin kitap kapasiteli kütüphanesi, yemekhanesi, dans ve resim atölyesi, İngilizce eğitim için özel olarak tasarlanmış "İngilizce sokağı" ve ilçe dışından gelenlere ücretsiz servis, yemek ve kıyafet desteği gibi olanakları öğrencilerine sunuyor.

Ar-Ge merkezi ilan edilen ve 1180 metrekarelik alanda pilot üretim tesisi kurulan okulda öğrencilerce son 1 ayda 150 ton temizlik malzemesi üretildi.

GEBKİM, Erasmus akreditasyon anlaşması yaparak öğrencilerin yurt dışında staj yapmasına da olanak sağlıyor.

Sanayiciler, liseye destek vermeye devam ederken, mezunlara iş alımlarında öncelik sağlanacak. Sanayiciler, lisenin kimya altyapısı olan nitelikli ve teknolojiyle entegre şekilde eğitim gören öğrencilerin mezuniyetini "sabırsızlıkla" bekliyor.

"Yetişmiş personele ihtiyaç var"

GEBKİM OSB ve GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, AA muhabirine, Kocaeli'de ve yakın coğrafyada kimya sanayinde faaliyet gösteren şirketler bulunduğunu belirterek, okulda laboratuvarlar kurarak yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Öğrencilere ücretsiz servis, yemek ve kıyafet desteği verdiklerini ifade eden Aracı, GEBKİM OSB'de bulunan sanayicilerin bu işe sarıldığını vurguladı.

Aracı, GEBKİM OSB'de bulunan sanayicilerin hem staj hem de sektörel gezi gibi faaliyetleri yaparak öğrencilerin sanayiye alışmasına katkı sağladığını dile getirerek, "Okulda aşılama çalışmasına katkı için kampanya başlattık. Aşı olan öğrencilerimize eğitimlerini kolaylaştıracak birtakım araçları hediye edeceğiz. Kimya sanayisi Türkiye'de gelişiyor. OSB'mize yeni yatırımlar var. Yurt dışından ciddi bir ilgi var. Bunların içerisinde Rusya, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan. Bu projeleri biz bu arkadaşlarımızla yapacağız çünkü elinizde ara eleman yoksa bu projeleri devreye alacak insan sıkıntısı yaparsınız. Elimizdeki know how'ları da aktarabilmemiz için bu kültürde yetişmiş personele ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

"Üyelerimiz, o çocuklarımızı kendi işletmelerinde görmek istiyor"

GEBKİM OSB'de Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin kuruluşuna başladıklarını aktaran Aracı, okuldaki öğrencilerin bu merkezde hem staj zamanı hem de yaz aylarında çalışmasını amaçladıklarını bildirdi.

"Burada eğitim gören arkadaşlarımızı, okulu bitirdikten sonra mutlaka GEBKİM ailesi içinde veya kimya sanayisinde onları en iyi yerlere yerleştireceğiz." diyen Aracı, sektörde çalışan ara elemanların yaklaşık yüzde 70'inin meslek liselerinin kimya bölümü mezunu olmadığını söyledi.

Ara eleman bulmada sıkıntı yaşadıklarını belirten Aracı, şöyle konuştu:

"Ana kimyasallara girmemiz gerektiğini Kovid-19 döneminde gördük. GEBKİM olarak Türkiye'de üretilmeyen bazı alanlara veya az üretilen ürünleri üretmek istiyoruz. O yüzden okulu bitiren arkadaşlarımızın üniversite mezunundan daha iyi şartlarla iş bulabileceği yerler olacağına inanıyorum. Ben şahsım adına bu okuldan mezun olanlar için sabırsızlanıyorum. Okulu devraldığımız zaman okuyanlar vardı. Biz 2. mezunları bekliyoruz. O mezunlar bizimle başlamış arkadaşlar olacak. 2 yıl içinde bunun meyvelerini almaya başlayacağız. Ben öncelikle sabırla bekliyorum, vakıf üyesi arkadaşlarımız okulla ilgili mesai harcıyor. Üyelerimiz, o çocuklarımızı kendi işletmelerinde görmek istiyor."

"Sektöre uygun ara eleman yetiştirmek adına pilot üretim tesisinde alanlar oluşturduk"

GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hakan Çelik de kimya sektörünün istihdam ihtiyacını karşılamak için öğrenciler yetiştirdiklerini, bu gayretle çalıştıklarını söyledi.

Okulun dönüşümünde yaklaşık 15 milyon lira harcandığını ifade eden Çelik, firmalarla yaptıkları protokollerle sektöre uygun ara eleman yetiştirmek adına pilot üretim tesisinde ayrı alanlar oluşturduklarını kaydetti.

Çelik, kimya sektöründe ara eleman ihtiyacını anlamak üzere firma ve okullar üzerinde araştırmalar yaptıklarını dile getirerek, öğretmenlerin fabrikalarla prosesin nasıl işlediğini öğrendiğini bildirdi.

Daha sonra bu öğrenilenleri öğrencilere aktardıklarını anlatan Çelik, "Sektör büyüyor ve büyümeye devam edecek. Kimya sektörü hem dünyada hem de Türkiye'de güçleniyor. Buna bizim de ayak uydurmamız gerekiyor. Ana amaç, istihdam odaklı yani öğrencilerin bu işletmelerde istihdam edilmesi. Bunun yanında sektörün ihtiyacını karşılayacak öğrenci yetiştiriyoruz. Onlar da bunu bizden net şekilde talep ediyor. Üniversite okuyacak öğrencilerin de bu alanda ilerlemesini arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.